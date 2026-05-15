Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы

Xiaomi, похоже, готовится пополнить свою линейку аудиотехники ещё одним продуктом – новыми наушниками открытого типа с зажимной конструкцией.

В социальной сети Weibo появилось тизерное изображение, демонстрирующее беспроводные наушники с совершенно новым дизайном. Согласно предварительной информации, эти наушники, вероятно, будут называться Xiaomi Clip-on и получат открытый форм-фактор с клипсовым креплением. Это напоминает такие решения, как Sony LinkBuds Clip-on и Anker Soundcore C50i.

Основной акцент в дизайне сделан на заушном креплении. Такой подход призван обеспечить максимальный комфорт при длительном использовании и сохранять связь с окружающей средой, что особенно важно для жителей городов, офисных сотрудников и спортсменов.

Глянцевый корпус наушников с зеркальной отделкой дополнен элегантной обтекаемой формой и прозрачным акустическим блоком. Зарядный кейс будет выполнен в той же стилистике.

Согласно имеющейся информации, официальный запуск новых наушников может состояться в конце текущего месяца одновременно с выходом флагманского смартфона Xiaomi 17 Max.