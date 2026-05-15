Что случилось с китом Тимми? Находка в Дании озадачила ученых

Датские власти предполагают, что обнаруженный на побережье у острова Анхольт в Северном море кит может быть тем самым Тимми, за судьбой которого ранее следила общественность. В 75 мерах от берега острова Анхольт был найден мертвый кит. Датские специалисты не исключают, что это Тимми, которого выпустили в море примерно в 200 километрах от места находки.

Окончательно личность животного пока не установлена. Местные власти предупреждают об опасности приближения к туше — в том числе из-за риска взрыва, связанного с накоплением газов в организме мертвого морского млекопитающего, пишет газета Bild.

Кит весом около 15 тонн впервые был замечен на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд еще 23 марта. С тех пор ему несколько раз удавалось выйти на глубину, в том числе при содействии спасателей. С конца марта он несколько недель почти неподвижно пролежал на мелководье в бухте острова Пель. Эксперты тогда сошлись во мнении, что животное обречено, поэтому активные попытки его спасти прекратились. В середине апреля Министерство окружающей среды земли Мекленбург — Передняя Померания все же разрешило волонтерам попробовать организовать новую спасательную операцию. 28 апреля участникам удалось погрузить кита на баржу, которая вскоре отправилась в Северное море, где Тимми и выпустили.

Bild: спасатели перестали получать сигналы с GPS-датчика кита Тимми

Спасатели с 10 мая больше не принимают никаких сигналов с GPS-датчика, закрепленного на теле кита Тимми, сообщила спонсор спасательной миссии Карин Вальтер-Моммерт. Датчик должен был активироваться каждый раз, когда Тимми всплывал на поверхность — под водой он работать не может. Однако, по данным СМИ, устройство с самого начала функционировало с перебоями, отправляя хаотичные сигналы. Но с воскресенья не приходит и их. Отсюда можно сделать вывод: либо датчик окончательно вышел из строя, либо Тимми погиб и опустился на дно. Немецкий морской музей в Штральзунде ранее заявлял, что «с высокой долей вероятности» кит уже мертв, указывая на отсутствие какой-либо проверяемой информации о его местонахождении и состоянии.

