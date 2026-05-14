В Туве обнаружили бронзовый кабаний клык возрастом 3 тысячи лет

Во время раскопок кургана Туннуг-1 в Туве археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили бронзовый предмет в виде кабаньего клыка. Находка относится примерно к IX веку до нашей эры, то есть ее возраст оценивается почти в 3 тысячи лет.

© Ferra.ru

В Центра спасательной археологии института сообщили, что изделие выполнено с высокой точностью и повторяет структуру настоящего клыка, включая полость, отверстие и характерную трещину. По данным специалистов, объект мог быть создан с учетом эстетических представлений скифской культуры, где такие предметы могли иметь символическое значение и восприниматься как статусные.

Ученые также обратили внимание на тщательную обработку поверхности артефакта. Следы полировки указывают на аккуратную работу мастера.