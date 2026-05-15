Apple вступилась за Android

Корпорация Apple поддержала Google, которую обвинили в создании монополии. Об этом сообщает Reuters.

Европейская комиссия (ЕК) ведет против Google антимонопольное дело, чтобы заставить открыть Android для сторонних сервисов искусственного интеллекта (ИИ). В Google раскритиковали это предложение, но также с призывом не открывать операционную систему (ОС) для сервисов ИИ выступила корпорация Apple.

Компания Тима Кука выступила в ответ на предложение Еврокомиссии дать отзыв на проект мер, призванных заставить Google соблюдать Закон о цифровых рынках. В Apple отреагировали резко против и фактически вступились за целостность ОС конкурента.

«Предложенные меры вызывают срочные и серьезные опасения. В случае их утверждения они создадут серьезные риски для конфиденциальности, безопасности и защиты пользователей, а также для целостности и производительности устройств», — подчеркнули представители IT-гиганта.

Также в Apple усомнились в технической компетентности и объективности европейского регулятора.

В начале мая источники Bloomberg сообщили, что Apple должна объединиться с Intel и Samsung ради производства процессоров в США. Компания хочет, в том числе, улучшить таким образом отношения с администрацией президента США Трампа.