Правда ли собаки улыбаются?

Люди любят делиться фотографиями и мемами с улыбающимися собаками — но правда ли они улыбаются? И значит ли это, что они счастливы? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

Прежде всего, стоит понимать, что мышцы на мордах собак и волков работают совсем не так, как у людей. У собак мускулы преимущественно быстросокращающиеся — они создают движения, которые мы ассоциируем со спонтанностью. А у волков медленных мышц больше, что помогает им сжимать губы для продолжительного воя.

Другими словами, собаки не просто дружелюбнее волков — их морды эволюционировали по-разному. Переход собак на быстросокращающиеся мышцы не был простым совпадением: мимолетные выражения морды проще читать, и именно таких «читаемых» собак предпочитали держать люди. Итого в течение десятков тысяч лет естественный отбор сделал свое дело. Собаки привыкли подавать сигналы людям.

Но это не значит, что каждое выражение морды собаки, похожее на улыбку, сигнализирует именно то, о чем мы думаем. На секунду, у людей улыбка тоже считается аномальным поведением, которое далеко не всегда означает счастье. Шимпанзе, к примеру, скалят зубы в улыбке при страхе — это сигнал тревожности, повиновения или готовности к бою. У собак улыбка работает похожим образом. Пес может оттянуть губы назад в выражение, напоминающее улыбку, если он ощущает беспокойство или дискомфорт.

Обычно знаком комфорта и спокойствия выступает полностью расслабленный рот, но люди нередко воспринимают оба выражения как улыбку. Как показывают исследования, люди не так уж и хорошо считывают мимику собак; отчасти в этом виноват антропоморфизм — подсознательное желание людей проецировать свои эмоции на животных. Нам естественным образом хочется думать, что собаки любят нас, что они счастливы. Поэтому мы и видим улыбки там, где их, на самом деле, нет.

Классический пример — «виноватый вид» собак. Они съеживаются, когда их хозяева находят пожеванную обувь, а на морде читается стыд. Но эксперименты обнаружили, что дело тут не в вине: данное выражение морды — реакция на язык тела хозяина и попытка разрядить ситуацию до того, как она станет хуже. То есть, животное просит не злиться на него.

При этом собаки подают сигналы коммуникации не только с помощью морды — для общения также используются и уши. Расслабленные уши обычно означают, что животное настроено дружелюбно; прижатые к голове уши — знак страха или стресса.

Можно ли сказать, что улыбка — однозначно плохой или хороший знак? Нет, многое зависит от контекста и других черт поведения. Приоткрытый расслабленный рот, мягкий взгляд и виляющий хвост обычно означают, что собака всем довольна. Похожая улыбка, но с напряженным телом и прижатыми ушами — более тревожный знак, на который стоит обращать внимание.