США и Китай обсудят ограничение использования самых мощных моделей ИИ

Делегации США и Китая на саммите в Пекине обсудят меры по ограничению использования самых мощных моделей искусственного интеллекта (ИИ) и создание протокола лучших практик, который должен помешать негосударственным структурам получить доступ к передовым ИИ-системам. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет Reuters, об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC. По его словам, для Вашингтона «крайне важно» сохранить лидерство над Китаем в сфере искусственного интеллекта, и именно поэтому Пекин заинтересован в обсуждении защитных механизмов и правил использования технологии.

Бессент подчеркнул, что США не хотят сдерживать инновации, однако считают своей задачей поиск баланса между максимальным уровнем развития технологий и обеспечением безопасности.

Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.