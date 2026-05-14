Мощный iPhone 17e подешевел в России

Стоимость бюджетного iPhone 17e снизилась в России до рекордных 45 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Так, к середине мая версия iPhone 17e с накопителем на 256 ГБ подешевела до 45 тыс. рублей в ряде офлайн-розничных сетей, тогда как на маркетплейсах модель предлагается по цене от 48 тыс. руб.

Еще в апреле аналогичная модификация оценивалась в 53–55 тыс. руб., а на старте продаж устройство стоило 65 тыс. руб. Таким образом, с момента выхода цена смартфона снизилась почти на треть.

Apple позиционирует iPhone 17e как наиболее доступный актуальный смартфон линейки 2026 года. Модель стала развитием бюджетного iPhone 16e и получила ряд обновлений без увеличения стартовой цены.

Среди ключевых изменений: поддержка MagSafe, фирменный модем Apple C1X, 48-мегапиксельная основная камера, а также увеличенный объем памяти в базовой версии со 128 до 256 ГБ. За производительность iPhone 17e отвечает флагманский чип Apple A19, дополненный 8 ГБ оперативной памяти — такая же «начинка» в базовой версии iPhone 17.