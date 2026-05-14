Vivo представила смартфон с ударопрочным корпусом

Vivo Y60 отличается защитой от воды и пыли по стандарту IP65, а также пятизвёздочной сертификацией SGS по устойчивости к падениям и ударам.

Экран

Vivo Y60 оснащён 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720×1600 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и соотношением сторон 20:9. Экран поддерживает отображение 16,7 млн цветов.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе 4-нм восьмиядерного процессора Snapdragon 4 Gen 2 в тандеме с графическим процессором Adreno 613. Также устройство получило до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1.

Ёмкость аккумулятора составляет 6500 мА·ч. Заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 15 Вт и функции обратной зарядки.

Камеры

Vivo Y60 получил 13-Мп основную камеру с диафрагмой f/2.2, CMOS-сенсором, автофокусом и поддержкой цифрового зума до 10×. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 5-Мп фронтальная камера с диафрагмой f/2.2 и возможностью цифрового увеличения до 2×. Поддерживается запись видео в разрешении до 1080p.

Прочее

Vivo Y60 поддерживает 5G, 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъём. Также смартфон оснащён модулями GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo и QZSS для навигации.

В список встроенных датчиков входят акселерометр, датчик освещённости, датчик приближения, электронный компас, ИК-передатчик и боковой сканер отпечатков пальцев.

Размеры устройства составляют 167,4×77,1×8,39 мм, вес – 209 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Vivo Y60 уже доступен для покупки в Китае через онлайн-магазин компании. Смартфон предлагается в трёх цветах: Lucky Purple, Obsidian Black и Shanhaiqing.

