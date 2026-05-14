Раскрыта тайна расположения древнего Аркаима

Древние люди строили города на левом берегу реки Синташта из-за благоприятного рельефа, защищавшего скот от ветра и разделявшего пастбища, пишут ученые Челябинского государственного университета в статье, опубликованной в Magistra Vitae.

Поселения синташтинской культуры, известные как «Страна городов», относятся к бронзовому веку. В Зауральской степи археологи обнаружили более 20 свидетельств миграции индоевропейцев на участке протяженностью около 50 километров. Высокая плотность застройки в XX–XIX – XI веках до нашей эры считается необычной.

«Мы рассмотрели расположение древних поселений со спутниковых снимков и убедились, что единственным значимым отличием берегов была пересеченность местности – богатые пастбища были во всей долине. А вот естественные «разграничители» полей и укрытия от ветра для скота – только на левом берегу», – рассказал преподаватель ЧелГУ Николай Петров.

Специалист отметил, что из 12 изученных поселений десять находились именно на левом берегу. Такая концентрация объясняется тем, что рельеф этой территории лучше подходил для скотоводства, что способствовало развитию экономики и культуры древнего общества.

