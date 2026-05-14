Рядом с Землей пролетит огромный астероид

Недавно обнаруженный астероид 2026 JH2 приблизится к Земле на расстояние около 90 тыс. км. Его можно будет увидеть в телескопы в районе созвездия Большой Медведицы. Что известно об астероиде, в материале «Рамблера».

Астероид был обнаружен несколько дней назад астрономами пяти обсерваторий, включая обсерваторию Фарпойнт в Канзасе и обсерваторию Маунт-Леммон в горах Аризоны. По оценкам Лаборатории реактивного движения NASA, его размер около 15-30 м, пишет ABC News.

По предварительным данным, астероид относится к классу «Аполлон» и его орбита пересекают орбиту Земли. При этом выводы о величине небесного тела ученые сделали на основании того, насколько ярким оно кажется и сколько света отражает его поверхность. Расчеты астрономов также показывают, что риск столкновения астероида с Землей отсутствует.

Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов уточнил, что астероид приблизится к нашей планете на расстояние около 94 тыс. км, что примерно в четыре раза ближе, чем среднее расстояние от Земли до Луны. Россияне при желании смогут увидеть 2026 JH2 в большие телескопы, пишет ТАСС.

Небесное тело достигнет яркости около 12-13 звездной величины в ночь с 18 на 19 мая, пояснил Маслов.

«До 18 мая астероид будет видим только в большие профессиональные телескопы на наших широтах в районе созвездия Большой Медведицы, однако в это время он будет очень слабым, не ярче 17-18 звездной величины. К ночи 18/19 мая, перед пролетом мимо Земли, он быстро уйдет в южное небесное полушарие», — заявил он.

