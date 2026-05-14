Китай успешно испытал новую ракету

Китайская компания LandSpace Technology объявила об успешном первом испытательном полете ракеты-носителя Zhuque-2E Y5, использующей в качестве топлива жидкий метан.

Старт состоялся в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн, расположенной в северо-западной части КНР, передает агентство «Интерфакс».

В ходе полета на орбиту на высоте 900 километров была доставлена экспериментальная полезная нагрузка. По отчетам разработчика, все этапы миссии прошли штатно, что свидетельствует о полном успехе запуска.

Двухступенчатая ракета среднего класса способна выводить на низкую околоземную орбиту грузы массой до шести тонн, а на солнечно-синхронную — до четырех тонн. Ее масса составляет 267 тонн.