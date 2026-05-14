ИИ изменил принцип поиска работы в Москве

Искусственный интеллект за последнее время заметно изменил принципы поиска работы в Москве - соискатели все чаще составляют резюме и сопроводительные письма с помощью ИИ, а работодатели доверили нейросетям первичный разбор заявок. То есть часть претендентов на вакансию теперь отсеивает даже не человек, а компьютер. Хорошо это или плохо? И как лучше искать работу в меняющихся обстоятельствах?

Уроки труда

Как выглядел поиск работы еще 5-10 лет назад? Вы самостоятельно, по советам из Сети или с помощью HR-консультанта составляли резюме и начинали рассылать его по вакансиям. Попутно приходилось писать сопроводительные письма, иногда делать тестовые задания. С той стороны все заявки также разбирали кадровики и отбирали тех, кто больше подходит. Поскольку и вакансий, и соискателей - тысячи, то вся эта рутина отнимала массу сил у обеих сторон. И вот появился искусственный интеллект, который постепенно стал проникать все глубже.

Сначала соискатели доверили ему составление резюме - ИИ может помочь структурировать опыт, точнее описать навыки, убрать лишнее, а главное, адаптировать отклик под конкретную вакансию. Да, кадровики часто советуют менять резюме под каждую вакансию, но делать это вручную - долго и муторно. А нейросеть решает вопрос за пару минут! Кроме того, ИИ помогает составлять сопроводительные письма - загружаешь ему вакансию и свое резюме, а он выдает обстоятельное сообщение, объясняющее, почему именно вы достойны этой позиции.

Компании тоже не остались в стороне. Они начали использовать нейросети для первичного разбора резюме, анализа рынка труда, мониторинга уровня зарплат и т.д. В итоге сложилась удивительная ситуация - на первом этапе друг на друга смотрят не соискатели и кадровики, а заменяющие их программы. Появились даже исследования, показывающие, что нейросетям больше нравятся резюме, которые тоже составили нейросети. А в Сети рассказывают, что вместо резюме можно отправить рецепт ватрушек, главное, добавить туда нужные ключевые слова, за которые зацепятся нейросети. Например, "реализовал", "достиг", "высокие показатели", "проект с нуля" и т.д.

Эксперты рынка труда, опрошенные "РГ", с тенденцией соглашаются, но призывают не делать драмы. В сервисе по поиску работы hh.ru, например, отмечают, что нейросети лишь помогают людям, но не заменяют их. "ИИ не заменяет реальную квалификацию кандидата. Если в резюме указаны навыки или достижения, которых у человека нет, это обычно выявляется на следующих этапах - в переписке или интервью при уточнении деталей либо в тестовом задании", - рассказали "РГ" в компании.

В конце прошлого года там даже сами запустили ИИ-помощника для рекрутеров и нанимающих менеджеров, чтобы с помощью технологий снижать объем рутинной работы: "Помощник помогает автоматизировать самые трудоемкие этапы поиска кандидата: создание вакансии, отправку приглашения, разбор откликов и ведение первичного общения. Мы развиваем такие решения как инструменты поддержки: они помогают рекрутерам быстрее работать с большим потоком информации и делают процесс понятнее для обеих сторон, но не принимают автоматических кадровых решений. Оценка кандидата и решение о найме остаются за человеком".

ИИ даже умеет искать подходящих кандидатов самостоятельно - он просто анализирует размещенные в базе резюме и ищет наиболее подходящие под вакансию. Нейросеть может и начать переписку с кандидатом - уточнить детали, ответить на вопросы. Но в итоге дело все равно дойдет до встречи живых людей. "ИИ-помощник формирует рекомендации, но не принимает кадровых решений. Он не удаляет отклики, не скрывает резюме от работодателя, не отклоняет кандидатов и не принимает решения о найме или отказе", - подчеркивают в сервисе.

Вкалывают роботы

Нейросети уже использует в работе с персоналом и столичное правительство, более того, у него есть собственная ИИ-платформа. "Например, ИИ у нас проводит первичный анализ видеоинтервью кандидатов - часовая запись обрабатывается всего за несколько минут. За счет этого не просто снижается загрузка рекрутера - он получает объективную картину с минимальным количеством ошибок, - объясняет "РГ" руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова. - ИИ умеет и мониторить рынок труда - делает срез по описанию должностей, требований и зарплат. И эти данные используются в столичных организациях, например, при индексации заработной платы".

С использованием ИИ самими кандидатами в управлении тоже сталкиваются, но ничего плохого в этом не видят. Наоборот, их нейросеть умеет отличать сгенерированный текст, но даже полностью "искусственные" резюме не отбраковываются, а уходят на дополнительную оценку к рекрутеру.

"Кстати, исследования подтверждают, что языковые модели действительно могут отдавать предпочтение текстам, созданным с их помощью. Даже при сопоставимом профессиональном опыте кандидатов алгоритмы чаще выбирают того, кто использует "их" стиль. Чтобы исключить эту погрешность, мы тестируем две новые нейромодели, которые имеют более продвинутые алгоритмы для обработки и оценки информации", - добавляет Логинова.

Первая модель сможет подбирать наиболее релевантные резюме по описанию вакансии и требований. Она поддерживает гибкие настройки: учитывает предыдущий опыт соискателя и другие нюансы. А вторая модель оценивает использование нейросетей при подготовке резюме и сопроводительных писем. Она определяет не только факт генерации, но и долю сгенерированного текста.