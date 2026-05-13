Samsung выпустила первую версию One UI 9 на базе Android 17

Samsung начала распространение первой бета-версии оболочки One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов серии Samsung Galaxy S26. Тестовая сборка уже стала доступна пользователям в Германии и США, сообщает NotebookCheck.

Обновление весит около 3,6 ГБ и, помимо свежего интерфейса и Android 17, включает патч безопасности от 5 мая 2026 года. Одним из ключевых изменений стал переработанный раздел Quick Panel. Пользователи получили больше возможностей для кастомизации панели быстрых настроек: теперь можно свободнее изменять расположение элементов интерфейса, настраивать размеры ползунков громкости и яркости, а также отделять кнопки управления звуком от основного слайдера.

Samsung также обновила режим DeX, добавив улучшенные предпросмотры рабочих столов. В приложении Samsung Notes появилась функция Tape, а также новые инструменты и стилусы для создания заметок и рисования.

Улучшения затронули игровой режим Game Booster, где теперь часть игровых параметров можно менять напрямую через всплывающую панель без необходимости выходить из игры.

Также в системе появился индикатор использования геолокации, были расширены возможности для слабовидящих пользователей и улучшена работа функции TalkBack.

Когда выйдет полноценная версия Android 17 с One UI 9, не уточняется.