Выбран самый лучший iPhone в истории

Журналисты портала Stuff на основе обзоров и личных впечатлений выбрали «величайшие смартфоны» Apple в истории. Материал опубликован на сайте медиа.

© Lenta.ru

По словам специалистов, они изучили все телефоны американского бренда и оценили их качество, пользу и влияние на рынок. Самой лучшей моделью за 20-летнюю историю линейки назвали iPhone 5, вышедшую в 2012 году. Авторы отметили великолепный дизайн, тонкий корпус, дисплей Retina и долгожданную поддержку LTE.

На втором месте в списке «величайших смартфонов» Apple поместили самый первый iPhone — «оригинальный аппарат изменил все, положив начало сегменту устройств с сенсорным экраном». На третьем месте оказался iPhone X. Это был первый смартфон американского бренда без кнопки Home и сенсора Touch ID. По словам журналистов, девайс определил развитие линейки на многие годы.

Также в топ-10 включили iPhone 17 Pro и Pro Max, iPhone 17, iPhone SE третьего поколения, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPhone 12, iPhone 13 Pro и Pro Max и iPhone 16 и 16 Plus.

Ранее авторы BGR рассказали, что Nokia 1100 с 250 миллионами продаж оказался самым популярным телефоном в мире. В топ-3 устройств также вошли Nokia 1110 и iPhone 6.