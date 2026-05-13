Хакеры украли чертежи гаджетов и документы Apple, Google и Nvidia

Хакерская группировка Nitrogen заявила о взломе нескольких предприятий Foxconn и краже конфиденциальных данных компаний Apple, Google, Nvidia, Intel и Dell. По данным злоумышленников, им удалось получить около 8 ТБ информации, включающей более 11 млн файлов. Об этом сообщает MacRumors.

Среди похищенных данных якобы находятся внутренние документы по проектам Apple и технические чертежи других технологических компаний. Сама Foxconn подтвердила факт кибератаки на свои заводы в США, однако не стала уточнять, действительно ли злоумышленникам удалось получить данные клиентов.

В компании заявили, что специалисты по кибербезопасности оперативно активировали меры реагирования, благодаря чему производство продолжило работу. На данный момент затронутые предприятия постепенно возвращаются к штатному режиму.

Foxconn является одним из ключевых партнеров Apple по сборке устройств. При этом Apple традиционно строго ограничивает доступ подрядчиков к информации о будущих продуктах, предоставляя поставщикам только необходимые для производства технические данные.

По информации исследователей Coveware, группировка Nitrogen может быть связана с утекшим кодом вымогательского ПО Conti 2. Эксперты также отмечают, что из-за ошибки в используемом злоумышленниками шифровальщике восстановление файлов может оказаться невозможным даже после выплаты выкупа.