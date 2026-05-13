SpaceX приготовилась к 12-му запуску Starship

12-е летные испытания многоразовой транспортной системы Starship запланированы на 19 мая.

Об этом компания SpaceX сообщила в сети микроблогов X.

«В ходе 12-го испытательного полета будут опробованы [вторая ступень] Starship и [первая ступень] Super Heavy нового поколения, оснащенные новой версией двигателей Raptor. Запуск состоится с обновленной стартовой площадки на [космодроме] Starbase», — говорится в публикации.

11-е летные испытания Starship, включающего ускоритель (первую ступень системы) Super Heavy и корабль (вторую ступень) Starship, состоялись в октябре 2025 года.

10-е летные испытания Starship прошли в августе прошлого года.