Интернет-кабели смогут подслушивать людей

Обычные оптоволоконные кабели, составляющие основу современного интернета в домах и офисах, могут быть превращены в скрытые устройства для прослушивания. О новом исследовании ученых из Эдинбурга рассказал журнал ScienceAdviser.

Исследователи обнаружили, что стандартные кабели способны улавливать микровибрации от окружающих звуков, включая человеческую речь. Эти колебания вызывают незначительные искажения световых сигналов, проходящих через волокно.

Ученые смогли проанализировать помехи и восстановить содержание частных разговоров. Они использовали программное обеспечение на основе искусственного интеллекта (ИИ), находящее в свободном доступе. Это ПО преобразовало данные в понятные стенограммы в режиме реального времени.

Однако это работало только со смотанными в катушку кабелями, находящимися на поверхности, и на расстоянии не более пяти метров от говорящего. Закапывания кабеля под землю всего на 20 сантиметров было достаточно, чтобы сделать речь неразборчивой. А распрямленные кабели - даже расположенные в непосредственной близости от человека - не позволяли качественно записывать голос.

По мнению ученых, оптоволоконные сети, предназначенные в первую очередь для высокоскоростного интернета и связи, могут непреднамеренно выполнять роль высокочувствительных акустических датчиков. Технология работает по методу распределенного акустического зондирования (DAS). Система направляет лазерные импульсы через оптоволоконные кабели и фиксирует изменения светового сигнала, возникающие под воздействием звука или движения вблизи кабеля.

Ученые отметили, что эта технология уже нашла применение в научных целях, таких как регистрация землетрясений, мониторинг дорожного трафика и изучение подводной активности. Результаты исследования указывают, что при неправомерном использовании эта же технология может создать новые риски для конфиденциальности.

Ученые отмечают, что восстановить четкое содержание разговоров непросто: для этого требуются специальные технические знания и подходящие условия. Они добавили, что пока угроза для обычных интернет-пользователей остается ограниченной.

Специалисты по кибербезопасности призывают к усилению мер по защите оптоволоконной инфраструктуры от возможных злоупотреблений. Среди предлагаемых мер - улучшенное экранирование, качественная изоляция кабелей и более строгий мониторинг доступа к сетям.