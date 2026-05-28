Какими были средневековые крестьяне?
Крестьяне составляли подавляющее большинство населения средневековой Европы, но их жизнь была куда более разнообразной, чем думают многие люди. Портал medievalists.net рассказал, кем на самом деле были крестьяне в Средние века, и что отличало их от представителей других сословий.
У европейских крестьян был ряд общих характеристик, связывавших их в единую группу. Первая — крестьяне были самыми распространенными работниками своего времени. Они превосходили по количеству дворян, духовников, ремесленников и торговцев. Крестьяне жили повсюду. Вторая характеристика — крестьяне занимались сельским хозяйством и разведением животных. И, наконец, третья — многие крестьяне до определенной степени были в неволе.
Пожалуй, первая характеристика никого не удивит. При упоминании крестьян первое же, что приходит на ум — это фермерство и разведение животных, кропотливый, интенсивный ручной труд. Начиная с XIII века изображения крестьян начали часто появляться в иллюстрированных календарях, причем каждому месяцу соответствовала своя работа.
Активность крестьян зависела от местных условий и погоды, типа сельского хозяйства, посеянных культур и видов животных, которых они разводили. Но у всех них была одна миссия — они производили пищу для популяции.
Тексты из периода Высокого Средневековья, рассуждавшие о структуре общества, помещали крестьян в категорию ordo laboratores — «тех, кто работает». Они отличались от тех, кто молился (духовенства), и тех, кто сражался (дворян). Крестьянам же вверяли миссию ручного труда — они должны были кормить общество.
В начале Средневековья произошел важный сдвиг в сельскохозяйственных практиках. Падение Западной Римской империи привело к фрагментации общества на разбросанные кластеры популяции. Государственное сельское хозяйство уступило место смешанному фермерству и животноводству, которые лучше подходили к новым социально-политическим реалиям.
Освободившись от необходимости кормить огромную империю и ее армию, земледелие теперь откликалось на нужды отдельных регионов. Крестьяне по-прежнему занимались экспортом урожая и скота, но теперь уже на местном и региональном уровнях. Например, крестьяне из Сицилии выращивали преимущественно пшеницу, которая затем продавалась на рынках материковой Европы. А в французской Бургундии производили вино.
Характеристика номер два тоже достаточно очевидная: упоминания сельского хозяйства вызывают ассоциацию с полями, пастбищами, лесами и болотами. Европа того времени была очень сельской; даже после активного городского расширения в XII веке подавляющее большинство людей жили в деревнях. Например, по подсчетам демографов, в Англии XI века лишь 10% популяции жили в городах. К XIV веку процент подрос до 15-20%. А к концу Средневековья примерно 8 из 10 человек жили в сельской местности.
Но при этом важно помнить, что не все жители деревень были крестьянами — там также были и торговцы, и ремесленники. Не говоря уже о дворянах, которые управляли своими владениями, и духовниках, ведь монастыри располагались близ деревень и часто зависели от крестьянского труда.
Наконец, последняя характеристика — неволя. Хотя рабство в западной части Европы пошло на спад после падения Рима, постепенно все больше крестьян теряли свободу. Крепостничество было широко распространено в Англии, Франции, Германии и восточной Европе. Оно также существовало в Испании и Италии, пусть и в более мягкой форме. К 1300 году примерно половина всех английских крестьян (или два миллиона человек) пребывали в зависимых условиях. Но технически, конечно, их называли не рабами, а крепостными — и в разных регионах этот статус мог предполагать очень разные вещи.
Происхождение средневекового крепостничества можно отследить к колонам — земледельцам поздней Римской империи. Фермеры-арендаторы платили землевладельцам порцией своего урожая в обмен на право пользоваться землей, но, что важнее, колонам не разрешали покидать их наделы. В Средние века же крестьяне уходили в крепостничество добровольно, отказываясь от свобод ради земли и покровительства лорда; другие наследовали этот статус при рождении.
Теоретически отношения между крестьянами и лордами подразумевались как взаимовыгодные, но на практике крепостничество эксплуатировало крестьян, ставя их в зависимое положение и ограничивая их свободы. Лорды получали наибольшую выгоду от системы, но она потерпела крах к XIV веку.