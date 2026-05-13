Китай запустит на Луну мифических существ

Китай представил человекоподобного робота-«кентавра» с искусственным интеллектом, которого планируется отправить на Луну в 2029 году в рамках миссии «Чанъэ-8». Об этом сообщает South China Morning Post.

Робот весом сто килограммов, разработанный Гонконгским университетом науки и технологий, будет выполнять функции носильщика: транспортировать и устанавливать оборудование в различных точках Луны перед высадкой экипажа. Робот имеет гуманоидную верхнюю часть с двумя руками, установленную на четырехколесный модуль, оснащенный солнечными панелями.

Профессор Гонконгского университета Гао Ян рассказала, что бортовой искусственный интеллект робота сможет «идентифицировать и отслеживать объекты, что позволит ему формулировать стратегию перед выполнением задачи». К другим задачам, который робот будет выполнять на Луне по мере необходимости, относится борьба с космическим мусором.

Искусственный интеллект поможет роботу безопасно перемещаться по пересеченной местности Луны (включая темные ударные кратеры и постоянно освещенные солнцем хребты) благодаря таким функциям, как дистанционная обработка визуальных данных и 3D-картографирование.

В отличие от большинства планетарных роверов, имеющих шесть колес, у этого робота их четыре, что позволяет ему преодолевать препятствия, высота которых в два раза превышает радиус колеса. Робот, работающий на солнечной энергии, рассчитан на два года эксплуатации.

Чтобы безопасно работать в диапазоне температур от 120 до –180 градусов Цельсия, робот оснащен системой терморегулирования, которая использует «циркулирующую жидкость и передовые материалы для защиты основных компонентов».

Китай планирует высадить людей на Луну к 2030 году, реализуя крайне амбициозную космическую программу на протяжении последних десятилетий. Американское агентство NASA ставит целью возвращение астронавтов на поверхность Луны к 2028 году в рамках миссии «Артемида-4», хотя первоначально высадка экипажа планировалась на 2024 год.

Сроки не раз сдвигались из-за технических сложностей и задержек в разработке. Некоторые эксперты предупреждают, что полеты США могут быть снова перенесены, если в 2026 году не будет достигнут значительный прогресс в работе над системой высадки человека Starship компании SpaceX. Огромные размеры космического корабля означают, что для безопасной посадки и возвращения ему требуется дозаправка на орбите - задача, которая еще никогда не решалась в таких масштабах.