Загадочные круги обнаружены в пустыне Судана

Ученые с помощью спутниковых снимков обнаружили 280 гигантских каменных кругов, разбросанных по пустыне Атбай в Судане. Что это за круги, разбиралось издание Naked Science.

Пустыня Атбай является частью Сахары, она расположена между Нубийским Нилом и побережьем Красного моря. Сейчас этот регион непригоден для выпаса скота, однако в так называемый африканский влажный период, который начался примерно 15 тысяч лет тому назад, эти земли покрывала саванна.

О том, что в пустыне Атбай в конце периода «Зеленой Сахары» жили люди, свидетельствуют многочисленные круги из вертикально вкопанных камней, диаметром от пяти до 82 метров. Всего с помощью спутников удалось найти 280 таких мест.

Международная группа исследователей пришла к выводу, что это — погребальные сооружения, которые были созданы племенами скотоводов, кочевавших по пустыне Атбай в четвертом-третьем тысячелетии до нашей эры. При этом, по их данным, чтобы построить такое сооружение с длиной окружности приблизительно 60 метров 10 людям потребовалось бы примерно 16 дней, а 50 — чуть более трех дней.

Внутри были обнаружены захоронения людей, а также коров, коз и овец. Человеческие могилы размещены в центре, а животных хоронили по краям. Интересно и то, что погребальные сооружения не просто так раскиданы по пустыне, чаще всего их строили вблизи источников воды.

Однако примерно в третьем тысячелетии до нашей эры воды в этих местах практически не осталось, и скотоводы мигрировали в более благоприятные места.

