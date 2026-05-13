Nothing представила новую версию наушников открытого типа

Первые наушники открытого типа Nothing Ear (open), представленные в сентябре 2024 года, с момента выхода были доступны только в белом цвете. Теперь ситуация изменилась: компания Nothing официально анонсировала новую синюю версию Ear (open).

Источниками вдохновения для нового дизайна стали яркие визуальные образы – от синих теннисных кортов и спортивного инвентаря до эстетики ретро-электроники, футуристичных ретро-интерьеров и прозрачных скульптур De Wain Valentine.

Дизайн

С момента основания Nothing придерживается философии прозрачного дизайна, демонстрируя внутренние компоненты устройств как часть эстетики продукта. Белая версия Ear (open) выделялась футуристичным внешним видом благодаря прозрачным пластиковым элементам и серебристым деталям.

Судя по изображениям нового варианта, синий цвет используется не только на корпусе наушников, но также в заушных элементах и деталях зарядного кейса.

Технические характеристики

В техническом плане Nothing Ear (open) остались без изменений. Наушники оснащены 14,2-мм динамическими драйверами, специально оптимизированными для уменьшения потери басов – одной из главных проблем открытых моделей.

Фирменная технология Bass Enhance анализирует аудиопоток в реальном времени и усиливает низкие частоты. Пользователям также доступны функция Clear Voice для более чистых звонков, одновременное подключение к двум устройствам, режим с минимальной задержкой и гибкая настройка эквалайзера через приложение Nothing X.

Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP54. Общая автономность с зарядным кейсом достигает 30 часов, тогда как сами наушники способны проработать до 8 часов без подзарядки. Быстрая 10-минутная зарядка обеспечивает до 10 часов прослушивания.

Вес каждого наушника составляет 8,1 грамма, а толщина зарядного кейса – всего 19 мм, что делает устройство одним из самых тонких в категории TWS-наушников открытого типа.

Сроки выхода и цена

Nothing Ear (open) в новом синем цвете уже доступны на официальном сайте Nothing. Стоимость модели составляет $99 в США и 99 евро во Франции и Германии.