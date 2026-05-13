Google показала Android 17 с глубокой интеграцией ИИ

Google представила предварительную версию Android 17 с расширенной интеграцией искусственного интеллекта Gemini. Компания заявила, что превращает Android из обычной операционной системы в «интеллектуальную платформу» с проактивным ИИ-агентом, работающим непосредственно на устройстве. Об этом сообщает MacRumors.

Новые ИИ-функции получили общее название Gemini Intelligence – по аналогии с Apple Intelligence от Apple. Gemini сможет выполнять больше действий автоматически, включая оформление покупок, бронирование услуг и анализ содержимого экрана. Например, ИИ сможет распознать список покупок в заметках и автоматически собрать корзину для заказа товаров.

В браузере Google Chrome Gemini получит инструменты для анализа, сравнения и краткого пересказа веб-страниц, а также функции автоматического выполнения задач вроде бронирования парковки или записи на встречу. Android 17 также сможет заполнять формы и текстовые поля с учетом данных из Gmail и Google Photos.

Среди новых функций Google выделила Rambler – голосовой ИИ-инструмент, который убирает из речи слова-паразиты и превращает диктовку в краткие сообщения. Появится и Create My Widget, позволяющий создавать виджеты с помощью текстового описания на естественном языке.

Обновление затронет и автомобили. Android Auto получит поддержку Material 3 Expressive, новые виджеты, трехмерную навигацию в Google Maps и более тесную интеграцию с Gemini. ИИ сможет автоматически отвечать на сообщения или оформлять заказы еды.

Среди других нововведений – 3D-эмодзи Noto 3D, режим Screen Reactions для одновременной съемки на фронтальную и основную камеры, улучшенная интеграция с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и функция Pause Point, которая дает пользователю паузу перед запуском отвлекающих приложений.

Google сообщила, что функции Gemini Intelligence начнут распространяться летом сначала на смартфоны Samsung Galaxy и Google Pixel, а позже появятся на часах, автомобилях, очках и ноутбуках. Часть возможностей Gemini в Chrome станет доступна уже в конце июня.