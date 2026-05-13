Китай первым в мире начал эксперимент с искусственными эмбрионами в космосе

На орбитальной станции началось уникальное пятидневное исследование искусственных человеческих эмбрионов, призванное оценить перспективы выживания и размножения людей в условиях микрогравитации.

Китай стал первой в мире страной, начавшей космический эксперимент с искусственным эмбрионом, передает ТАСС.

Биологическая структура, созданная из человеческих стволовых клеток и напоминающая настоящий эмбрион, была доставлена на орбиту в рамках миссии грузового корабля «Тяньчжоу-10».

В настоящее время образцы находятся в экспериментальном модуле китайской орбитальной станции «Тяньгун». Ученые сообщают об успешном ходе эксперимента, цель которого – изучить влияние микрогравитации на раннее эмбриональное развитие человека.

«Мы надеемся, что, сравнивая развитие образцов из космоса и Земли, мы сможем изучить факторы, влияющие на раннее развитие эмбрионов человека в космической среде, и решить проблемы и задачи, стоящие перед долгосрочным выживанием человека в космосе», – заявил руководитель проекта Юй Лэцянь.

По словам исследователя, данные образцы не способны развиться в отдельную личность, а лишь служат моделями для изучения ранних стадий развития человека. После завершения пятидневного орбитального эксперимента искусственные эмбрионы будут заморожены для последующего сравнительного анализа с земными аналогами.

