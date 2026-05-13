В Android появится защита от думскролинга

Google представила для Android функцию Pause Point, предназначенную для борьбы с чрезмерным использованием социальных сетей и других приложений. Инструмент создает дополнительный барьер перед запуском сервиса, чтобы пользователь принимал решение более осознанно, а не открывал приложение автоматически, сообщает TechCrunch.

Нововведение ориентировано на приложения с высоким уровнем вовлечения, такие как TikTok, X (ранее Twitter) или Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Пользователь сможет самостоятельно отметить такие сервисы как отвлекающие. После этого при попытке запуска система будет активировать 10-секундную паузу перед открытием приложения.

В течение этого времени система предложит несколько альтернативных действий: выполнить короткое дыхательное упражнение, установить таймер или переключиться на менее отвлекающий контент, например, аудиокниги вместо бесконечной ленты соцсетей.

В Google рассчитывают, что подобная пауза поможет снизить число импульсивных запусков приложений и сократить время думскроллинга.

По данным TechCrunch, Pause Point также получила дополнительную защиту от быстрого отключения. В отличие от стандартных ограничений экранного времени, новую функцию нельзя деактивировать одним нажатием — для ее полного отключения потребуется перезагрузка устройства.