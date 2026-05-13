В Госдуме рекомендовали российским разработчикам отказаться от GitHub

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин призвал российских разработчиков срочно переносить проекты на альтернативные Git-репозитории. Поводом стали сообщения о сбоях при подключении к GitHub из России.

Пользователи начали жаловаться на проблемы в начале мая. По данным мониторинга OONI, 5 мая доля неудачных подключений к платформе достигла 10%, а 6–7 мая выросла до 16%. В предыдущие недели средний уровень аномалий не превышал 4%. При этом Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к ресурсам сервиса.

Проблемы, о которых сообщали пользователи, касались не только самого сайта GitHub, но и технических доменов платформы. В частности, упоминались raw.githubusercontent.com, который используется для загрузки файлов из репозиториев, и release-assets.githubusercontent.com, связанный со скачиванием релизов. Для разработчиков такие сбои могут быть чувствительны не только при работе с веб-интерфейсом, но и при сборке проектов, установке зависимостей и обращении к внешним ресурсам в автоматизированных процессах.

В те же дни GitHub сообщал об отдельных технических инцидентах, включая сбои при SSH Git-операциях и проблемы с GitHub Actions. Однако данные OONI показывали заметный рост аномалий именно при подключениях из России.

На этом фоне Антон Горелкин написал в своем Телеграм-канале, что российские разработчики все чаще сталкиваются с недоступностью GitHub. По его словам, «процент неудачных соединений с платформой, которую многие отечественные программисты используют для совместной работы с кодом, превысил 16%».

Он напомнил, что GitHub принадлежит Microsoft, и резко оценил действия компании в отношении России: «Понятно, что большинство программистов от политики далеки. Возможно, они не в курсе, что GitHub уже давно принадлежит Microsoft. Эта компания не просто ушла из России, но занимается откровенным вредительством (чего, например, стоит тенденциозное „исследование“ уровня внедрения ИИ). Так что не нужно удивляться проблемам с доступом к GitHub с территории РФ — думаю, что количество неудачных соединений с 16% уже скоро достигнет всех 100%».

На этом фоне он рекомендовал разработчикам уходить от зависимости от GitHub: «Поэтому я бы рекомендовал нашим разработчикам срочно переносить свои проекты на другие Git-репозитории. Да, за многие годы (и задолго до прихода Microsoft) GitHub стал не просто отраслевым стандартом, а центральной точкой многих систем. Но от этой зависимости пора уходить — тем более есть хорошие отечественные аналоги (в том числе с нейросетевыми ассистентами не хуже, чем Copilot)».

Он также связал ситуацию с более широким процессом фрагментации интернета: «Убежден, что уже через несколько лет фрагментизация интернет-пространства перестанет восприниматься как нечто из ряда вон выходящее: вместо глобальных сервисов, к которым все привыкли, в разных странах будут появляться свои решения. Помню, как все смеялись над Китаем, который „изобретал колесо“ — но, похоже, такой подход просто опередил своё время».

Позднее Горелкин отдельно отреагировал на публикации в СМИ и уточнил, что не призывал к блокировке GitHub. «Спасибо всем, кто поделился своим мнением по поводу проблем с GitHub. К сожалению, некоторые медиа отчего-то решили, что я призываю к блокировке этой платформы, хотя в исходном посте даже слова такого нет. Я лишь констатирую факт дискриминации российских пользователей со стороны ее владельцев», — написал депутат.

По его словам, похожие риски уже проявлялись в случае с другими зарубежными сервисами: «И этим занимается не только Microsoft: например, недавно стало известно о массовом бане аккаунтов из РФ в нейросети Claude. Многие наши разработчики потеряли там доступ к своим проектам, и тот же сценарий может повториться уже в гораздо более серьезном масштабе — если Microsoft продолжит свою политику». Он также подчеркнул, что не называл GitHub вредительской платформой: «И да, я не называл эту платформу вредительской. Напротив, считаю её чрезвычайно ценной (почитайте первоисточник: „GitHub стал не просто отраслевым стандартом, а центральной точкой многих систем“)».

Значимость GitHub для российского ИТ-сообщества, по оценке депутата, делает ситуацию особенно чувствительной: «Именно эта ценность, понимание важности платформы для российского ИТ-сообщества, похоже, и раздражает ее владельцев с каждым днем всё больше. И объективные данные говорят о том, что процесс ограничения доступа к GitHub был инициирован с той стороны».