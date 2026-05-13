В Италии запустили первое в мире "такси на рельсах"

На севере Италии тестируют необычную транспортную систему RailEvo, которая может коренным образом переосмыслить сам принцип эксплуатации железных дорог. Проект довольно сложно причислить к той или иной категории: это не поезд в классическом понимании, но и не электромобиль. Скорее, речь идет о компактной автономной капсуле, эксплуатирующей совершенно по-новому существующую железнодорожную инфраструктуру.

Главная отличительная черта системы RailEvo - это не ее скорость или привлекательный внешний вид, а принцип работы. В отличие от традиционных поездов, система рассчитана не на массовую перевозку сотен пассажиров, а на индивидуальные поездки небольшими группами - от четырех до шести человек.

Вместо длинного состава в RailEvo используются отдельные модули-капсулы, которые могут двигаться независимо друг от друга.

Этот подход позволяет отказаться от традиционной схемы с фиксированными остановками и жестким расписанием. Пользователь может вызвать транспорт по своему желанию, почти как такси, но только на рельсах.

Однако самой необычной частью проекта является технология, которую разработчики называют "вертикальным обменом". Одна из главных проблем железных дорог заключается в том, что поезда не могут бесприпятственно обгонять друг друга на одном пути. В RailEvo нашли оригинальное решение: капсула на некоторое время может подниматься над основным рельсом, освобождая тем самым место для другого модуля.

Для выполнения подобного маневра используется специальная конструкция колес и дополнительный верхний рельс. Благодаря этому капсулы могут проходить друг через друга без остановки и без использования сложной системы стрелок. По сути, разработчики стремятся превратить железную дорогу в динамическую сеть с непрерывным движением, похожую на автомобильный поток.

Сама конструкция выглядит весьма необычно. Ее создатель, инженер Федерико Бернабеи, вдохновлялся авиационными принципами аэродинамики. По словам создателей, сопротивление воздуха у капсулы минимально, что позволяет снизить энергопотребление. При массе около 1400 килограммов система затрачивает значительно меньше энергии, чем традиционный электротранспорт.

Еще одна интересная особенность - колеса Mecanum, которые часто используются в промышленной робототехнике. Они позволяют капсуле двигаться не только вперед и назад, но и вбок, что значительно упрощает процесс маневрирования и парковки.

Немаловажным также является то, что проект RailEvo не требует строительства новой инфраструктуры. Он направлен на использование уже существующих железнодорожных путей, особенно тех, которые не слишком загружены.

Это делает концепцию особенно привлекательной для европейских стран, где многие железнодорожные ветки используются лишь частично.

В настоящий момент прототип проходит испытания в Тренто. Местные власти и транспортная компания Trentino Trasporti рассматривают возможность запуска первой полноценной линии к 2030 году.