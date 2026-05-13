SpaceX анонсировала новый испытательный запуск Starship

SpaceX планирует провести 19 мая очередной испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship.

"В ходе 12-го испытательного полета будут опробованы [корабль] Starship и [ускоритель] Super Heavy нового поколения, оснащенные новой версией двигателей Raptor. Запуск состоится с обновленной стартовой площадки на [космодроме] Starbase. Запуск намечен на вторник, 19 мая", - говорится в публикации на странице SpaceX в X.

Предыдущий испытательный запуск Starship состоялся в середине октября 2025 года. Корабль вывел из своего грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Компании также удалось повторно запустить двигатели Raptor и протестировать улучшения, направленные на повышение надежности корабля во время возвращения на Землю.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку.