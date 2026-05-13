В Кыргызстане нашли древний буддийский храм

Храмовый комплекс раннего средневековья обнаружен в нескольких километрах от города Токмока в Чуйской долине. Как сообщают в минкультуры КР, культовый объект относится к VII-VIII векам нашей эры.

Уникальное открытие, как отмечается, совершила кыргызско-японская археологическая экспедиция, исследующая средневековое городище Ак-Бешим. Современные исследователи отождествляют его с древним городом Суяб, располагавшимся на Великом Шелковом пути.

По мнению археологов, найденный комплекс относится к буддийской культуре. Буддизм как религия проник на Тянь-Шань в первом тысячелетии нашей эры и сосуществовал с несторианством и зороастризмом. На территории того же городища ранее были обнаружены следы самого древнего христианского памятника на территории современного Кыргызстана - небольшой церкви VII-VIII веков.

Во время раскопок, проводимых в мае 2026 года, ученые обнаружили остатки постройки из жженого кирпича - платформу, пандус и ступени религиозного комплекса. Находка подтвердила предположения известного советского археолога Алексея Бернштама. Он выдвинул гипотезу о наличии крупного буддийского храма на территории городища еще в середине прошлого века.

Археологическая экспедиция работает на городище с 2012 года. С 2014-го оно включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Власти планируют создать здесь музей под открытым небом.

Кстати

Архитектурные элементы обнаруженного объекта, по мнению исследователей, характерны для храмового зодчества эпохи Тан. Полторы тысячи лет назад Суяб стал частью китайской империи. В городе, как утверждают источники Поднебесной, размещался крупный гарнизон, а в семье одного из его офицеров родился поэт Ли Бо. Его относят к числу самых почитаемых авторов в китайской литературе.

До вхождения в состав Танской империи Суяб был столицей западно-тюркского каганата. Возник же он несколькими столетиями ранее как поселение согдийских купцов. Персидские географы описывали его как крупный город с 20-тысячным населением. После танского периода Суяб стал частью Тюргешского, а затем Карлукского каганатов - тюркских государств раннего средневековья. В XI веке был покинут людьми и заброшен.