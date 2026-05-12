Жители нескольких стран сообщают о сбоях в работе Spotify

Пользователи ряда стран сообщают о проблемах в работе стримингового сервиса Spotify. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Downdetector.

Так, 54% пользователей жалуются на работу стриминга, 19% отметили перебои с подключением к серверу, еще 17% испытывают трудности с потоковой передачей аудио.

Согласно сведениям Downdetector, более 13 тыс. пользователей из Соединенных Штатов сообщали о неполадках со Spotify. Также сбои фиксируются в Британии, Германии, Италии и Канаде.

В конце апреля пресс-служба сервиса сообщала, что Spotify придумал способ отличать настоящих артистов от «исполнителей», созданных с помощью ИИ. Специальную светло-зеленую галочку «Проверено Spotify» смогут получить только реальные исполнители, ИИ-профилям будет в ней отказано. Значок-галочку будут давать настоящим артистам, которые показывали стабильную активность и вовлеченность слушателей на протяжении длительного времени.

Spotify был запущен в 2008 году, сейчас у стриминга 761 миллион пользователей. В библиотеку платформы входят около 100 миллионов музыкальных треков.

Ранее Spotify наказала укравших у нее 86 млн песен хактивистов.