Раскрыта тайна коробки от iPhone

Журналисты издания BGR рассказали, почему коробки с устройствами Apple нельзя быстро распаковать. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам специалистов, коробки со смартфонами Apple всегда было сложно открыть одной рукой и сделать это быстро. По словам авторов, которые изучили интервью топ-менеджеров компании, это было сделано намеренно. В Apple считали, что во время долгой распаковки пользователь получает удовольствие.

«Когда вы открываете коробку с iPhone или iPad, мы хотим, чтобы тактильные ощущения задавали тон вашему восприятию продукта», — раскрыл тайну упаковки гаджетов Apple основатель компании Стив Джобс.

В интервью от 2025 года соратник Джобса и бывший главный дизайнер корпорации Джони Айв признался, что товары специально упаковывали очень серьезно, чтобы пользователь ощущал, что о его вещи позаботились. Айв заявил, что распаковка гаджета Apple — особый духовный ритуал.

По той же причине экран устройств американского бренда — например, iPhone или iPad — прикрыт защитной пленкой или бумагой, которые тоже нужно снять. В материале говорится, что со временем коробки с гаджетами Apple стали меньше в размерах, но процесс распаковки все равно остался неспешным.

