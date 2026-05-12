Названы самые популярные смартфоны у россиян в 2026 году

Среди 18 самых продаваемых смартфонов на российском рынке в первом квартале 2026 года доминирует Xiaomi со своими брендами REDMI и POCO, также в списке представлены компании realme, Samsung, Honor и OnePlus. Данные о продажах в штуках в рамках собственной площадки представил AliExpress. Ранее актуальный анализ всего российского рынка смартфонов опубликовали аналитики "М.Видео".

POCO M8OnePlus 15Xiaomi Redmi Note 15 ProPOCO X8 ProPOCO X7 ProXiaomi Redmi Note 14Xiaomi Redmi Note 15realme 16 Pro+OnePlus 15RHONOR 400realme Note 60XREDMI A5Samsung Galaxy A56REDMI 15REDMI 15CSamsung Galaxy A17REDMI A3 Prorealme C75

В топ AliExpress вошли следующие модели:

POCO M8

Этот смартфон оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией и аккумулятором емкостью 5520 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку 45 Вт. Благодаря процессору Snapdragon 6 Gen 3 он справляется с обычными задачами и не самыми требовательными играми. Неплохой выбор для тех, кто ищет современный смартфон по доступной цене.

Цена от 16 тыс. руб.

Единственный флагман в рейтинге. Построен на самом мощном чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащен LTPO AMOLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 165 Гц. Есть три тыльные камеры с разрешением 50 МП, среди которых телеобъектив с оптическим зумом 3,5x. Батарея емкостью 7300 мА·ч обеспечивает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную - 50 Вт.

Цена от 49 тыс. руб.

REDMI Note 15 Pro

Ключевым преимуществом является 200-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, которая обычно встречается в устройствах премиум-класса. 6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор емкостью 6500 мА·ч, работающий на кремний-углеродной технологии, гарантируют двухдневную работу от батареи. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G200-Ultra, а зарядка мощностью 45 Вт обеспечивает быструю подзарядку.

Цена от 22,5 тыс. руб.

POCO X8 Pro

Оснащен мощным чипсетом MediaTek Dimensity 8500-Ultra и AMOLED-экраном диагональю 6,59 дюйма с разрешением 1.5K, способным отображать пиковую яркость до 3500 нит. Основная камера на 50 МП с сенсором Sony IMX882 поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Смартфон получил аккумулятор емкостью 6500 мА·ч с быстрой зарядкой 100 Вт по технологии HyperCharge. Стандарт защиты IP68/IP69K обещает защиту от воды и пыли.

Цена от 22,5 тыс. руб.

В прошлом году субфлагман POCO, который популярен благодаря своим отличительным характеристикам и доступной цене, продолжает лидировать в рейтингах продаж. Его сердце - чипсет MediaTek Dimensity 8400-Ultra, а экран - AMOLED с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц. В камере установлена двойная система: 50 МП Sony IMX882 с оптической стабилизацией и 8 МП ультраширокоугольный объектив. Батарея на 6000 мА·ч поддерживает быструю зарядку 90 Вт, а корпус защищен по стандарту IP68.

Цена от 19 тыс. руб.

REDMI Note 14

Хотя цена составляет около 12 тысяч рублей, этот смартфон сохраняет типичные черты среднего класса: AMOLED-дисплей 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и основная камера на 108 МП. В его основе лежит чипсет MediaTek Helio G99-Ultra, предназначенный для выполнения обычных задач, а также аккумулятор емкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Корпус защищен по стандарту IP54, что обеспечивает защиту от пыли и влаги.

Цена от 12 тыс. руб.

REDMI Note 15

Новая базовая модель REDMI Note, представляющая собой свежее обновление серии. В отличие от Note 14, она оснащена большим AMOLED-экраном диагональю 6,77 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Также в ней установлен обновленный чипсет MediaTek Helio G100-Ultra и батарея емкостью 6000 мА·ч. Основная камера остается неизменной - 108 МП, а скорость зарядки составляет 33 Вт. Уровень защиты корпуса повышен до IP64.

Цена от 16 тыс. руб.

REDMI Note 15 Pro позиционирует себя как конкурент в категории "околофлагманов по доступной цене". Он оснащен изогнутым AMOLED-экраном 6,8 дюйма с частотой обновления 144 Гц, мощным чипсетом Snapdragon 7 Gen 4 и двумя высокотехнологичными камерами: основной на 200 МП и перископным телеобъективом с 3,5-кратным зумом. Такое сочетание камер для этого ценового сегмента - настоящий плюс. К тому же устройство оснащено аккумулятором на 7000 мА·ч и быстрой зарядкой 80 Вт, а также защитой по стандарту IP69.

Цена от 28 тыс. руб.

OnePlus 15R

Облегченная версия флагмана OnePlus 15 - с тем же дизайном, но более простой камерой и менее мощным процессором. Работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 5, оснащен AMOLED-экраном 6,83 дюйма с разрешением 1.5K и частотой 165 Гц. Двойная камера: 50 МП Sony IMX906 с оптической стабилизацией и 8 МП ультраширокоугольный модуль. Аккумулятор 7400 мА·ч, зарядка 80 Вт, защита IP68/IP69.

Цена от 36 тыс. руб.

Единственный представитель HONOR в рейтинге. Главное преимущество - 200 МП основная камера с оптической стабилизацией и 12 МП ультраширокоугольный модуль. Экран AMOLED размером 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 5000 нит выделяется на фоне большинства устройств в этом ценовом сегменте. Кроме того, смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, аккумулятором емкостью 6000 мА·ч с быстрой зарядкой 80 Вт и защитой IP66.

Цена от 33 тыс. руб.

Эксперты AliExpress СНГ отмечают, что главный тренд этого года - массовый переход среднего сегмента на батареи 6500-7300 мА·ч. Семь из десяти моделей рейтинга оснащены аккумуляторами от 6000 мА·ч. Второй устойчивый тренд - основная камера на 200 МП: она встречается уже в моделях средней ценовой категории, включая REDMI Note 15 Pro и realme 16 Pro+.

8 самых популярных моделей в первом квартале 2026 года по данным "М.Видео"

realme Note 60X

Этот смартфон ориентирован на максимально доступный вход в мир больших дисплеев и емких батарей. Он предлагает IPS-экран диагональю около 6,74 дюйма с частотой 90 Гц, достаточный для повседневных задач и комфортного скроллинга соцсетей. Основная камера на 50 МП дополняется вспомогательным датчиком глубины, поэтому в простых условиях освещения смартфон снимает вполне уверенно для своего сегмента. Аккумулятор емкостью 5000-6000 мА·ч с быстрой зарядкой до 45 Вт обеспечивает полный день активного использования даже при активной коммуникации и просмотре видео, а энергоэффективный чипсет начального уровня справляется с базовыми приложениями и нетребовательными играми. Такой смартфон хорошо подходит как первый аппарат или рабочая "звонилка" с современным набором функций.

Цена от 9 тыс. руб.

REDMI A5

Один из самых доступных смартфонов в линейке REDMI, рассчитанный на тех, кому нужны базовые функции без переплаты. Экран диагональю около 6,7 дюйма построен на IPS-матрице с частотой 90 Гц, что делает интерфейс более плавным, чем у классических 60-герцовых моделей. Основная камера на 13-50 МП (в зависимости от версии рынка) позволяет делать приемлемые снимки днем, а простая фронталка годится для видеозвонков и селфи в мессенджерах. Емкий аккумулятор на 5000 мА·ч с зарядкой 10-18 Вт обеспечивает до двух дней работы в щадящем режиме, а базовый чипсет MediaTek/Unisoc рассчитан на мессенджеры, браузер и простые игры. Модель выглядит разумным вариантом для пожилых пользователей, детей или как второй смартфон "на всякий случай".

Цена от 5,5 тыс. руб.

Samsung Galaxy A56

Среднеценовой смартфон Samsung, нацеленный на пользователей, которым важно сочетание бренда, камеры и автономности. Здесь установлен яркий Super AMOLED-дисплей диагональю около 6,5-6,6 дюйма с частотой до 120 Гц, комфортный как для мультимедиа, так и для игр. Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией дополнена ультрашироким и вспомогательными модулями, что дает универсальный набор для съемки города, людей и контента для соцсетей. Аккумулятор на 5000 мА·ч с быстрой зарядкой 25 Вт и энергоэффективный Exynos/Snapdragon среднего уровня позволяют уверенно прожить день активного использования без подзарядки. Такой аппарат подойдет тем, кто ищет "золотую середину" с фирменным интерфейсом Samsung и долгосрочной поддержкой обновлений.

Цена от 40 тыс. руб.

REDMI 15

Новая модель базовой линейки REDMI 15 продолжает идеологию доступных, но уже "почти средних" смартфонов. Устройство оснащено крупным IPS- либо AMOLED-экраном диагональю около 6,7 дюйма с частотой 90-120 Гц, что обеспечивает плавный интерфейс и комфортный просмотр видео. Основная камера на 50-108 МП в сочетании с алгоритмами Xiaomi позволяет получать детализированные фото в дневное время, а ночной режим улучшает кадры при слабом освещении. Батарея емкостью около 5000-6000 мА·ч с зарядкой 33 Вт дает день-полтора работы, а новый чипсет серии MediaTek Helio/Dimensity справляется как с повседневными задачами, так и с нетяжелыми играми. В итоге смартфон выглядит логичным обновлением для владельцев старых REDMI Note/A-серии, которые не хотят сильно увеличивать бюджет.

Цена от 20,5 тыс. руб.

REDMI 15C

Более доступная версия линейки REDMI 15, нацеленная на максимум функциональности при минимальной цене. Экран здесь, как правило, IPS диагональю около 6,7 дюйма с частотой 90 Гц - без рекордов по яркости, но с достаточным запасом для повседневного использования. Основная камера на 50 МП и простой дополнительный модуль позволяют уверенно снимать днем, а программная обработка подтягивает детализацию и динамический диапазон. За производительность отвечает энергоэффективный чип начального/нижнего среднего уровня, которого хватает для мессенджеров, соцсетей и онлайн-видео. Большой аккумулятор на 5000-6000 мА·ч с зарядкой 18-33 Вт делает 15C хорошим выбором для непритязательных пользователей и как "рабочая лошадка" на каждый день.

Цена от 15,5 тыс. руб.

Samsung Galaxy A17

Galaxy A17 продолжает традиции популярной серии A1x - это смартфон для тех, кто хочет получить "входной билет" в экосистему Samsung. Он предлагает крупный Super AMOLED-экран около 6,6-6,7 дюйма с частотой 90 Гц, который заметно приятнее типичных IPS-матриц из бюджетного сегмента. Основная камера на 50 МП, как правило, дополняется ультрашироким модулем и датчиком глубины, обеспечивая достойную картинку для соцсетей и семейного архива. Батарея емкостью 5000 мА·ч с зарядкой 25 Вт и чипсет начального/среднего уровня Exynos или Snapdragon позволяют уверенно прожить день активного использования. Это хороший выбор для тех, кто ценит интерфейс One UI, бренд и обновления безопасности, но не готов платить за флагманы.

Цена от 26 тыс. руб.

Всего в первом квартале 2026 года было реализовано 5,6 млн смартфонов на сумму 144 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок снизился на 6% в штуках и на 5% в денежном выражении. По мнению аналитиков "М.Видео", это, скорее всего, связано с тем, что покупатели все чаще стали выбирать замену смартфона по мере необходимости, а не в рамках регулярного обновления.

REDMI A3 Pro

REDMI A3 Pro - шаг вперед по сравнению с A-серией начального уровня, предлагающий чуть более премиальный дизайн и улучшенную камеру. Смартфон оснащен крупным IPS- или AMOLED-экраном до 6,7 дюйма с частотой 90 Гц, что делает интерфейс плавным, а потребление контента - комфортным. Основная камера на 50 МП с улучшенными алгоритмами съемки заметно превосходит более простые модели A-линейки, обеспечивая приличное качество фото днем и приемлемый результат вечером. Внутри - чипсет уровня начального/нижнего среднего сегмента, которого достаточно для большинства повседневных задач, а аккумулятор на 5000 мА·ч с быстрой зарядкой 18-33 Вт гарантирует стабильный день работы. Такая модель подойдет тем, кто не гонится за флагманскими фишками, но хочет чуть более "взрослый" опыт, чем у базового A5.

Цена от 10 тыс. руб.

realme C75 - представитель бюджетной C-серии, ориентированный на максимальную автономность и большой экран. Он оснащен IPS-дисплеем диагональю около 6,7 дюйма с частотой 90 Гц, достаточно ярким для использования в помещении и на улице. Тройная камера с основным модулем на 50 МП предлагает базовый, но вполне рабочий набор для повседневной съемки, а программы обработки помогают вытянуть детали и цвет. Аккумулятор емкостью 5000-6000 мА·ч и быстрая зарядка до 45 Вт позволяют редко вспоминать о розетке, а энергоэффективный чипсет начального уровня обеспечивает приемлемую скорость работы интерфейса и приложений. Это практичный вариант для тех, кому важнее долгое время работы и большая диагональ, чем флагманские камеры и топовое "железо".

Цена от 16 тыс. руб.

Как рассказал "РГ" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в 2026 году оптимальным выбором по соотношению цена/функциональность станут модели 2025 года выпуска: "На сегодняшний день они технологически насыщены и несильно отличаются по возможностям от новинок. И это правило работает практически для всех брендов. Хорошее качество, насыщенность функциями за свои деньги, достаточно большие скидки.

В меньшей степени это касается новинок от Samsung. Можно отметить одну интересную вещь. Модель A57 в базовой конфигурации вышла за 46 тыс. руб., а сейчас она продается уже за 38 тыс. Удешевление произошло крайне быстро и в первую очередь из-за того, что на сегодняшний день Samsung решил побороться за долю российского рынка. У них есть возможность держать низкие цены. Тут они пошли против рыночного тренда. Однако это временная история. В июне практически все бренды сильно поднимут цены. Модели нового сезона уже стоят практически в два раза дороже, чем модели прошлого года. В Китае происходит то же самое, так что в июне вырастет все, в том числе и цены на старые смартфоны. Что-то быстрее подорожает, что-то медленнее, но, как говорится, покупать прошлогодние модели лучше сейчас. Иначе можно просто опоздать".

Неизбежное подорожание новых моделей смартфонов в 2026 году эксперты связывают с дефицитом и, как следствие, резко выросшей ценой на оперативную память, а также с общим ростом цен на комплектующие: экраны, процессоры и накопители.