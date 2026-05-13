Смартфоны Samsung взломали

В некоторых смартфонах Samsung Galaxy S26 обнаружили опасную уязвимость. Об этом сообщает издание Android Authority.

На проблему обратили внимание специалисты по кибербезопасности Dark Navy. Они нашли в смартфонах Galaxy S26 и S26+ системную брешь, позволяющую создать эксплойт и получить root-права. Уязвимость дала экспертам возможность получить полный доступ к управлению операционной системой (ОС).

После того как специалисты нашли слабое место в прошивке устройств, они разблокировали root-права через популярную утилиту Magisk. В материале говорится, что обычно банковские приложения и прочие подобные программы не работают на девайсах с разблокированными root-правами, но с помощью Magisk инженерам удалось обойти и это ограничение.

Журналисты уточнили, что таким образом удалось взломать не все модели смартфонов Samsung, а только версии Galaxy S26 и S26+ с процессорами Exynos. Защиту устройств с чипами Snapdragon обойти не удалось. Авторы напомнили, что в марте лаборатория безопасности Xiaomi нашла уязвимость, которая позволяет взломать телефоны Samsung с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Производитель смартфонов быстро устранил ее.

В начале мая Samsung выпустила обновление безопасности для всех своих актуальных смартфонов. Патч устраняет 47 уязвимостей.