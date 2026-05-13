Китай стремится заменить американские процессоры

Компания Loongson, один из главных китайских разработчиков чипов, недавно подтвердила сроки выхода своих новых процессоров и видеокарт. В 2027 году ожидаются восьмиядерный CPU 3B6600 и видеокарта начального уровня 9A1000.

Стоит учитывать, что Китай не собирается прямо сейчас мериться силами с топовыми Intel Core i9 или новейшими GeForce RTX. Речь идет о более скромной, но важной цели. По задумке инженеров, 3B6600 должен работать примерно как процессоры Intel двенадцатого поколения (те самые Alder Lake, которые вышли еще в 2021 году). А видеокарта 9A1000 нацелена на уровень Radeon RX 550 - карточки, которая появилась аж в 2017 году. Да, это не флагманы, но для массового рынка и государственных учреждений такая производительность вполне актуальна.

Итак, что за зверь 3B6600?

Этот процессор - наследник предыдущей модели 3A6000. Его проектирование уже завершено, совсем скоро начнется производство.

У чипа восемь ядер и 16 потоков, работает на частотах 2,5–3 ГГц. Он поддерживает современную память DDR5 и быструю шину PCIe 4.0. По сравнению с предшественником прирост производительности на такт составляет 30%. Пока, по данным ранних тестов, он действительно тянет на уровень Intel Core i5 или i7 12-го поколения.

Видеокарта 9A1000

С ней вышло не так гладко. Ее планировали выпустить еще в 2025 году, но проект задержался. Только осенью 2025 года чип отправили в производство, и сейчас он на финишной прямой. Производительность - как у старой доброй Radeon RX 550. Для офисных компьютеров, терминалов и не очень требовательных задач хватит за глаза. Кстати, сама компания называет 9A1000 только первой ласточкой. В планах уже есть и более мощные модели - 9A2000 и 9A3000. Но это пока в проекте.

Почему все так медленно и на 12 нанометрах?

Оба чипа делаются по старому доброму 12-нанометровому техпроцессу. Почему не по 5 или 3 нм, как у лидеров? Потому что Китай находится под санкциями США и не может приобрести современные литографы EUV, которые требуются для производства более совершенных процессоров. Стране доступна только технология DUV, которая и позволяет выпускать 12 нм. С одной стороны, это зрелый и надежный процесс - процент брака низкий, а объемы можно нарастить большие. С другой стороны, энергоэффективность и плотность транзисторов соответствуют прошлым поколениям процессоров Intel и AMD - на них еще можно выйти без экстремального литографа.

Но зачем все это, если есть нормальные Intel и AMD?

Здесь мы подходим к главному. Китай хочет заменить американские чипы своими не потому, что они круче, а потому что это вопрос выживания и независимости:

Когда США ввели ограничения против Huawei и других компаний, те в одночасье лишились нормальных процессоров. Никто не хочет, чтобы в любой момент по звонку из Вашингтона встала работа сотен заводов или серверных. Свои разработки - это страховка.

В военные спутники, системы управления электростанциями или правительственные облака ставить чипы с непонятной архитектурой как-то тревожно. Loongson использует собственную архитектуру LoongArch, не связанную ни с ARM, ни с x86. Полный контроль, никаких сюрпризов.

Китай тратит на импорт микросхем сотни миллиардов долларов в год - больше, чем на нефть. Если перевести госучреждения и школы на свои процессоры, эти деньги останутся внутри страны, а это значит рабочие места, налоги, развитие.

Пока просто покупаешь готовые чипы, своих специалистов не вырастишь. А чтобы создавать следующий ИИ или квантовые компьютеры, нужно понимать всю кухню - от литографии до компилятора.

И наконец, политика. В Китае действует программа «сделано в Китае до 2025 года», и она прямо требует от госкомпаний переходить на отечественное «железо». Даже если оно чуть медленнее или старше - задача есть задача.

В 2027 году мы, скорее всего, увидим эти чипы в массовой продаже - в первую очередь на китайском рынке. Для самой Loongson это будет испытанием на прочность, потому что никто не может предсказать, насколько они смогут выполнить обещанное, и насколько стабильно будет качество изделий при больших объемах производства.

По производительности они не будут бить рекорды, но это и не нужно. Главное - сделать надежную базу, которая не зависит от чужих санкций и ограничений.

Так что, каждое новое поколение китайских чипов - это шаг к технологической самостоятельности. И для Пекина этот шаг важнее, чем гонка за мегагерцами прямо сейчас.