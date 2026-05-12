Глава СПЧ указал на невозможность «выключить» VPN в России
Так Валерий Фадеев прокомментировал целесообразность дополнительного законодательного регулирования использования таких сервисов.
«Я вообще не очень понимаю, как регулировать VPN. Потому что довольно скоро стало понятно всем, что это сложнейшая система, и что запретить, выключить VPN вообще невозможно. Если попытаться всё отключить, то вся огромная система интернета просто может быть сломана», — заявил председатель Совета по правам человека РБК.
При этом Фадеев выразил сожаление, что подобные сервисы используются для обхода блокировок и доступа к запрещённым в России источникам информации.