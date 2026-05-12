60 миллиардов Солнц: открыта самая массивная пара черных дыр

Астрономы, работающие с данными «Джеймса Уэбба» (JWST) и Очень большого телескопа (VLT), сообщили об открытии, которое претендует на звание абсолютного рекорда.

В центре галактики Abell 402-BCG, расположенной в 4,4 миллиарда световых лет от Земли, обнаружена пара сверхмассивных черных дыр с суммарной массой в 60 миллиардов солнечных масс. Это как минимум вдвое больше, чем у предыдущего рекордсмена среди двойных систем, сообщает Science news.

Загадка «темного пятна»

История открытия началась в 2018 году, когда ученые заметили странную аномалию в ядре Abell 402-BCG: обширную темную область диаметром около 3200 световых лет, лишенную звездного света. Первоначально предполагалось, что это плотное облако пыли, которое просто закрывает излучение звезд.

Однако свежие данные, опубликованные в журнале Astrophysical Journal Letters, опровергли эту версию. Инфракрасное «зрение» телескопа «Джеймс Уэбб» показало, что в этой зоне не просто нет света — там физически отсутствуют звезды.

Исследователи пришли к выводу, что пустота возникла в результате «космического танца» двух гравитационных монстров.

Механика пустоты

Согласно современным моделям, когда галактики сталкиваются, их центральные черные дыры начинают сближаться, закручиваясь в спираль. Этот процесс превращает центр галактики в «хаотичный бальный зал». Гравитационное взаимодействие пары настолько мощное, что она буквально вышвыривает любые приближающиеся звезды за пределы центрального региона.

Abell 402-BCG, вероятно, недавно пережила слияние с другой крупной галактикой. По астрономическим меркам «отношения» этой пары совсем «молодые» — им всего несколько десятков миллионов лет.

Что дальше?

Несмотря на колоссальные масштабы, этот дуэт обречен. Со временем черные дыры сольются в один сверхъобъект, который станет одной из крупнейших одиночных черных дыр, известных науке. На данный момент объекты массой более 60 млрд Солнц — это единичные находки во всей обозримой Вселенной.

Для науки это открытие ценно не только рекордами. Наблюдение за столь массивной парой на относительно ранней стадии слияния позволяет ученым лучше понять, как часто происходят подобные катастрофические события и какую роль они играют в эволюции галактик и формировании крупномасштабной структуры космоса.