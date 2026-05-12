В Китае представили первого в мире пилотируемого робота-трансформера

Китайская робототехническая компания Unitree Robotics представила первого в мире пилотируемого робота-трансформера GD01. Железный гигант, чей рост более чем вдвое превышает рост взрослого человека, уже готов к массовому производству. Цена вопроса от 574 до 650 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

В компании позиционируют новинку как гражданское транспортное средство. Судя по видеоролику, опубликованному компанией в китайских соцсетях и на YouTube-канале, робот способен передвигаться как на двух ногах, так и на четырех конечностях, вывернувшись на спину и опираясь на руки.

Внутри корпуса расположена кабина-клетка со специальным креслом, оснащенным ремнями безопасности. Вес вместе с пилотом составляет около 500 килограммов.

Для убедительности и демонстрации надежности машины в роли первого пилота выступил сам глава Unitree Robotics Ван Синсин. На видео запечатлено, как основатель компании в железном костюме управляет движениями робота. Один из наиболее впечатляющих эпизодов презентационного ролика - как GD01 одним ударом руки опрокидывает стену из строительных блоков.

Несмотря на то, что компания позиционирует свою новинку как гражданское транспортное средство, эксперты сомневаются, насколько практичен такой аппарат для повседневных поездок. С учетом его габаритов, веса и цены вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время GD01 заменит электромобили в качестве личного транспорта.

Гораздо более вероятное применение - специальные операции, спасательные работы в труднодоступной местности, логистика на сложных промышленных объектах. Умение ходить на четырех конечностях делает робота устойчивее на пересеченной местности, а способность крушить стены может быть востребована при разборе завалов.

Представители Unitree Robotics не раскрыли, когда именно первые серийные экземпляры GD01 поступят к заказчикам. Неизвестно и то, есть ли у компании уже контракты с государственными структурами.