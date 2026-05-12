Qualcomm выпустит 3 флагманских чипа

Осенью Qualcomm планирует представить целое семейство флагманских чипов Snapdragon, ориентированных на разные ценовые категории и уровни производительности.

По данным отраслевых источников, Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Gen 6 Pro, дебют которых ожидается в конце этого года, станут одними из первых мобильных процессоров, созданных по 2-нм техпроцессу TSMC. Однако из-за чрезвычайно высокой стоимости этой технологии нового поколения предполагается, что такие чипы будут использоваться только в самых дорогих смартфонах.

Qualcomm намерена решить эту проблему за счёт одновременного выпуска нескольких высокопроизводительных процессоров. Одним из наиболее заметных шагов может стать сохранение в продаже текущего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Предполагается, что Qualcomm предложит этот 3-нм процессор производителям по более низкой цене, открывая путь к более доступным, но всё ещё мощным смартфонам.

Кроме того, утверждается, что компания разрабатывает ещё одну модель, которая может получить название Snapdragon 8 Gen 6 или Snapdragon 8 Gen 5 Pro. Сообщается, что этот чип обеспечит небольшой прирост производительности, сохранив при этом 3-нм техпроцесс.

Переход Qualcomm к столь широкому ассортименту продукции связывают с сокращением рынка смартфонов и кризисом на рынке памяти.