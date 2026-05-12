Ученые раскрыли секрет быстрого роста детенышей динозавров

Крупные травоядные майазавры выкармливали потомство мягкими фруктами и полупереваренной пищей, обеспечивая детенышам стремительное развитие в первый год жизни, выяснили ученые.

Некоторые виды динозавров обеспечивали своих детенышей более качественным и питательным кормом по сравнению с собственным рационом, сообщает газета The Independent со ссылкой на исследование в журнале Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology.

Ученые из США и Британии изучили износ зубов майазавров – крупных стадных травоядных рептилий.

«Вероятно, майазавры имели репродуктивную стратегию, аналогичную современным птицам, где птенцы быстро растут за счет того, что взрослые особи приносят в гнездо пищу с более высоким содержанием белка, чем та, которую они потребляют сами», – отмечают исследователи.

Анализ показал, что у молодых особей преобладают следы дробления пищи, тогда как у взрослых – срезания. Это свидетельствует о том, что детеныши питались мягкими фруктами с низким содержанием клетчатки. Взрослые майазавры довольствовались жесткими частями растений.

Палеонтологи пришли к выводу, что родители отрыгивали для потомства богатую белком пищу, подобно современным пернатым. Такая стратегия позволяла поддерживать высокие темпы роста молодняка за счет питательного корма, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, палеонтологи в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке.

Российские палеонтологи выявили следы зубов млекопитающих на кости динозавра.

Исследователи ранее обнаружили на острове Русском кости древнего ихтиозавра.