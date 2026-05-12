Назван секретный способ продлить жизнь смартфона

Переключение профилей производительности позволит увеличить время автономной работы смартфона. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

© Lenta.ru

По словам журналистов медиа, в большинстве Android-смартфонов по умолчанию включен стандартный или повышенный профиль производительности. Он увеличивает или уменьшает мощность работы устройства в зависимости от указанного параметра. Специалисты портала посоветовали пользователям телефонов активировать профиль пониженной производительности.

Этот способ продления жизни смартфона от одной зарядки в MakeUseOf назвали секретным, потому что о нем мало кто знает. Авторы объяснили, что большинство владельцев телефонов не использует свои девайсы так, чтобы была необходима полная загрузка процессора и памяти. В материале говорится, что с режимом пониженной мощности базовые приложения, звонки, соцсети и прочие функции смартфона работают отлично.

В качестве примера журналист издания Панкил Шах привел свой смартфон Samsung, на котором он активировал облегченный профиль производительности. Оказалось, что скорость гаджета не упала, но телефон стал работать на час дольше. Ради увеличения времени автономной работы Шах также рекомендовал чаще использовать темную тему на экранах OLED и AMOLED, а также включить автоблокировку дисплея через 30 секунд.

Ранее специалисты издания MakeUseOf заявили, что отключение виртуальной оперативной памяти может ускорить смартфон. Они назвали эту особенность современных устройств вредной.