Одиночество в Сети: Страны Европы начнут блокировки VPN вслед за Россией

Все страны с разным уровнем интенсивности будут требовать от сервисов VPN соблюдать локальное законодательство, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Блокировки VPN-сервисов будут по всему миру, Россия идет по этому пути быстрее остальных. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Европейская парламентская исследовательская служба (EPRS) фактически объявила VPN-сервисы угрозой для системы обязательной проверки возраста. В новом брифинге аналитики Европарламента назвали VPN «лазейкой», которая позволяет пользователям обходить ограничения на доступ к контенту 18+, и призвали закрыть этот обходной путь.

«Тренд на деанонимизацию начался давно, просто страны идут разными путями. Россия чуть быстрее - в силу того, что мы находимся в изоляции, нам это просто нужнее. Европа впервые столкнулась с тем, что она не может дотянуться до нарушителей в массовом масштабе. В ЕС на эту проблему не обращали внимания в силу ее малости, но проблема с возрастами их коснулась, и они через эту историю теперь заходят в данную тему. Поэтому я думаю, что у всех будет примерно то же самое», - отметил собеседник НСН.

По оценке эксперта, введение ограничений для VPN скажется и на российских пользователях сервисов.

«Какие-то неудобства будут. Скажем, если ты пользуешься немецким сервисом, то тебе не будут доступны какие-то ресурсы в ФРГ, ради которых ты пришел. У них там много будет своих ограничений. Причем, это касается не только Европы. Думаю, везде будут вытесняться сервисы VPN куда-нибудь в район Сейшельских островов как юридические сущности. Закончится тем, что все государства с разным уровнем интенсивности будут требовать, чтобы сервисы VPN выполняли локальное законодательство конкретной страны. Это неизбежно», - заключил Герман Клименко.

Поводом для заявления EPRS стали проблемы в работе систем верификации возраста пользователей, которые ранее были введены в Европе и США. В документе EPRS прямо говорится, что несовершеннолетние легко обходят существующие механизмы идентификации, а рост популярности VPN после принятия новых законов лишь подтверждает неэффективность нынешних мер.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этом фоне некоторые политики уже предлагают ужесточить контроль над самими VPN-сервисами. В отдельных регионах США обсуждаются ограничения доступа к VPN для несовершеннолетних.

Вместе с тем, эксперты предупреждают, что технически «закрыть» VPN не так просто. Для полноценного выявления VPN-трафика обычно требуется глубокая инспекция пакетов на уровне провайдеров, а это вызывает вопросы о приватности и делает интернет-контроль похожим на китайский вариант фильтрации.