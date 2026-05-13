Новый тектонический разлом начал формироваться в Африке

В Замбии начал формироваться новый континентальный разлом. На это указали результаты анализа газа из геотермальных источников на территории страны. В пробах выявили повышенное содержание изотопов гелия. Ученые заключили, что в земной коре образовалась трещина, которая достигла мантии.

Команда из Оксфордского университета заявила, что изотопные признаки гелия нашли в горячих источниках вдоль рифта Кафуэ в Замбии. Следовательно, источники имеют прямую связь с мантией Земли, которая находится на глубине от 40 до 160 км под поверхностью.

В ходе нового исследования ученые обследовали восемь геотермальных скважин и источников по всей Замбии: шесть в предполагаемой рифтовой зоне и две за ее пределами. Они взяли пробы газа из свободно бурлящей воды и проанализировали их в лаборатории.

Результаты показали, что газ из разлома Кафуэ содержал изотопы гелия в соотношении, сравнимом с образцами из Восточноафриканской рифтовой системы. Образцы также содержали долю углекислого газа, соответствующую содержанию углекислого газа в мантийных флюидах.

Рифт Кафуэ является частью зоны разломов протяженностью 2500 км, которая простирается от Танзании до Намибии. Новые данные показали, что граница разлома, а также Юго-Западная Африканская рифтовая зона активны. Процессы могут указывать на ранние признаки распада Африки к югу от Сахары.

Ученые отметили, что разломы на ранних стадиях могут обеспечить геотермальную энергию и доступ к гелию и водороду, что важно для развития экономики. Но процесс распада повлечет за собой серьезные последствия для будущего облика Африки. Восточная Африка в конечном итоге должна стать линией крупного континентального раскола, сообщает Frontiers in Earth Science.

Другое исследование показало, что засушливый климат ускоряет распад Восточной Африки. Так, разломы в Восточноафриканской рифтовой зоне начали расширяться быстрее из-за снижения уровня крупных озер.