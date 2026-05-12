Apple закрыла более 50 уязвимостей в iOS 26.5

Apple выпустила крупный набор обновлений для своих устройств: iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 и visionOS 26.5. Помимо новых функций, в релизы вошли важные патчи.

Больше всего заплаток получила iOS 26.5: в заметках Apple упоминается более 50 закрытых уязвимостей.

Apple также выпустила обновления для старых версий ОС: iOS 18.7.9, iPadOS 18.7.9, iPadOS 17.7.11, iOS 16.7.16, iPadOS 16.7.16, iOS 15.8.8, iPadOS 15.8.8, macOS Sequoia 15.7.7 и macOS Sonoma 14.8.7.

В большинстве старых релизов патч всего один. Он связан с системой вывода уведомлений и не позволяет восстанавливать уже удалённые уведомления. Ранее этот патч появился в iOS 26.4.2.

Пользователям iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Vision Pro рекомендуется установить свежие версии ПО, особенно если устройство используется для работы, платежей или хранения важных данных.

Напомним, Apple также добавила в iOS 26.5 важное обновление для приложения «Сообщения»: RCS-переписки получили сквозное шифрование. RCS — это более современная замена СМС для обмена сообщениями между между iPhone и Android.

Благодаря этому стандарту в чатах работают функции, похожие на iMessage: более качественные фото и видео, индикаторы набора текста, отчёты о прочтении и другие привычные мелочи.