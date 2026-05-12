В Китае успешно испытали дрон на водородном топливе

Китайские ученые представили инновационную разработку, способную радикально изменить рынок беспилотной авиации.

© Naukatv.ru

Специалисты Даляньского института химической физики при Академии наук Китая успешно завершили испытания и оценку научно-технических достижений нового стека топливных элементов с воздушным охлаждением и закрытым катодом, сообщает «Синьхуа».

Как это работает?

Стек топливных элементов (fuel cell stack) — это «двигатель» водородной системы, ее центральный узел, где происходит химическая реакция по выработке электричества.

Если говорить совсем просто: одна ячейка топливного элемента выдает слишком мало напряжения (меньше 1 вольта). Чтобы получить мощность, достаточную для полета дрона, сотни таких ячеек объединяют («складывают») в единый блок. Этот «слоеный пирог» и называют стеком.

Внутри стека не происходит горения. Процесс идет на молекулярном уровне:

Водород (из баллона) и кислород (из воздуха) подаются в стек. Внутри они проходят через специальные мембраны с катализатором. Происходит химическая реакция, в результате которой вырабатываются электроны (ток для моторов) и чистая вода (в виде пара).

Обычно стеки тяжелые и требуют сложного водяного охлаждения (как в автомобилях Toyota Mirai, например). Китайские ученые смогли сделать стек с воздушным охлаждением (он обдувается набегающим потоком воздуха, что убрало лишние радиаторы и насосы) и с закрытым катодом (это позволило лучше контролировать реакцию и повысить КПД, сохранив при этом малый вес).

Таким образом, стек — это устройство, которое «переваривает» водород и мгновенно превращает его в электричество, позволяя дрону летать долго и не нести на себе лишний вес тяжелых аккумуляторов.

Технологический прорыв

Разработка, получившая неофициальное название «водородное сердце», предназначена специально для промышленных беспилотников. Технология призвана решить одну из самых острых проблем современной маловысотной экономики — ограниченную автономность дронов.

Главная ценность нового агрегата заключается в сочетании легкости, высокой выходной мощности и эффективной системы воздушного охлаждения. В ходе испытаний, прошедших в Даляне (провинция Ляонин), водородный беспилотник подтвердил заявленные характеристики, продемонстрировав значительный отрыв от существующих аналогов.

Ключевые показатели эффективности:

Удельная мощность: достигла впечатляющих 1970 Вт/кг.

Плотность мощности на единицу площади: составила 1,15 Вт/см².

Автономность: использование стека позволяет вдвое увеличить время пребывания промышленного дрона в воздухе по сравнению с традиционными литиевыми аккумуляторами.

Решение проблем индустрии

До недавнего времени развитие отрасли тормозилось двумя факторами: малым запасом энергии в литий-ионных батареях и избыточным весом существующих систем на топливных элементах. Китайским инженерам удалось найти «золотую середину», создав компактную и мощную систему, которая не перегружает конструкцию БПЛА.

Чэнь Чжунвэй, технический руководитель проекта и директор Государственной ключевой лаборатории катализа DICP, подчеркнул, что «водородное сердце» уже перешло стадию лабораторных прототипов. Технология готова к масштабному коммерческому внедрению.

Новые топливные элементы уже проходят проверку в реальных условиях. Спектр их применения охватывает сельское и лесное хозяйство (длительный мониторинг территорий и обработка угодий), энергетику (инспекция протяженных линий электропередач без необходимости частой подзарядки), поисково-спасательные операции и доставку гуманитарной помощи в труднодоступные районы.

Успешные испытания в Даляне подтверждают, что водородная энергетика становится жизнеспособной альтернативой электричеству, открывая путь к созданию по-настоящему автономных авиационных систем для гражданского и промышленного секторов.