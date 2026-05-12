Asus представила хромбук на чипе MediaTek с пассивным охлаждением

ASUS анонсировала новый ноутбук Chromebook CM14 (CM1406).

© mobidevices.com

Копьютер работает под управлением ChromeOS и сочетает современный дизайн с бюджетными характеристиками.

Экран

ASUS Chromebook CM14 оснащён 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей. На выбор доступны две модификации: сенсорная версия с яркостью до 400 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB, а также стандартная версия с яркостью 300 нит и 45% охватом NTSC.

Аппаратная основа

Ноутбук работает на базе процессора MediaTek Kompanio 540 в связке с графическим ускорителем ARM G57 MC2.Устройство поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 128 ГБ встроенной памяти eMMC. На выбор предлагаются три варианта аккумулятора: 42, 50 и 70 Вт·ч. По заявлению производителя, Chromebook способен проработать до 23 часов без подзарядки.

Прочее

Chromebook оснащён шарниром с возможностью раскрытия экрана на 180 градусов, двумя стереодинамиками мощностью по 2 Вт, 3,5-мм комбинированным аудиоразъёмом, одним портом HDMI и двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-C.Поддерживаются Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, также будет доступна версия с Wi-Fi 6E. Для обеспечения прочности ноутбук соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Вес устройства составляет 1,32 кг.

Сроки выхода и цена

Информация о стоимости и сроках начала продаж пока не раскрывается.