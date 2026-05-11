Ученые заглянули в наши сновидения

Что это значило? Ни в одном соннике ничего не говорилось о земной оси. Там только о сулящем неудачу разбитом зеркале и рыбе, что снится к свадьбе. Психологи тоже не внесли ясности. Для них не существует сонников универсальных. Любой символ индивидуален. Для одного собака — знак дружбы, а для другого — страха. Основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд вообще считал, что сны отражают наши подавленные желания. Именно в таком духе трактовал сломанную ось его последователь, к которому обратилась моя знакомая.

А что думают по этому поводу современные ученые, что показывают серьезные исследования? Почему одним снятся бабочки на залитом солнцем лугу, а другим — апокалиптические кошмары? До сих пор считалось, что сны отражают «дневной» опыт человека, а также воспоминания и личные переживания. Только это не объясняло разницы в яркости и продолжительности сновидений. И вообще, как формируется их содержание?

Ответы на эти вопросы попытались получить ученые из Школы перспективных исследований в итальянском городе Лукка. В течение двух недель участники эксперимента, едва оторвав голову от подушки, первым делом записывали свои сны. За пять лет было получено почти 3,7 тысячи отчетов. Параллельно ученые изучали самих «подопытных кроликов» — их привычки, особенности личности, жизненный опыт и когнитивные способности. Анализ полученных данных проводился с помощью искусственного интеллекта, который помогает компьютерам понимать не только слова, но также их контекст и смысл.

В итоге выяснилось, что содержание сна — это результат сложного взаимодействия самых разных факторов. К первой группе относятся личностные особенности конкретного человека. Люди, склонные к так называемому блужданию ума (непроизвольно переключающиеся с текущей задачи на свои мысли, витающие где-то далеко), с трудом вспоминают отдельные расплывчатые картинки. Те, кто придает снам большое значение, как по заказу смотрят по ночам настоящие цветные, яркие и продолжительные «фильмы». Те же, кто о своих снах вообще не думает, такого не видят. Еще один важный параметр — качество ночного отдыха, которое оказывает двоякое действие. Насыщенные видения оставляют впечатления глубокого восстанавливающего сна. В то же время яркие кошмары приходят к людям, находящимся в состоянии стресса.

«Дневной опыт» действительно отражается в снах, только не напрямую, а в совершенно сюрреалистическом виде, сменив место действия, обстоятельства и контекст. Неделю назад вы на кухне порезали руку — а сегодня во сне спасаете от инфаркта близкого человека, летящего на космическом корабле.

Большую роль играют и внешние обстоятельства. Во время пандемии многие участники эксперимента рассказывали, как во сне преодолевали различные барьеры. Карабкались на высокие стены, прыгали через пропасти, перемещались во времени. Чистый сюр, каким и должен быть нормальный сон в тревожную эпоху. А когда пандемия осталась в прошлом, приключения стали значительно более редкими.

Что ж, все объяснимо. Женщина, с которой я начал рассказ, много думала об экологии. И этот интерес в ее сновидениях трансформировался в катастрофу планетарного масштаба. А что сей сон значит? Да ровным счетом ничего, как показали нам исследователи из Лукки.