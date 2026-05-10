В Space Energy рассказали о первом частном российском космодроме

Космодром «Приморский», который российская частная космическая компания Space Energy планирует построить в текущем году, сможет осуществлять до 50 запусков легких ракет ежегодно.

Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в пресс-службе организации.

— Инфраструктура проекта изначально проектируется под сверхлегкие и легкие ракеты. Это позволяет существенно сократить стоимость эксплуатации, ускорить подготовку к миссиям и обеспечить высокую частоту запусков, — рассказали представители компании.

Космодром будет предназначен для запусков сверхлегкой ракеты-носителя «Орбита», которую разработали специалисты Space Energy. Первый полет планируется в 2027 году, но при успешной реализации проекта он может состояться уже в 2026 году, передает РИА Новости.

В марте гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что на космодроме «Восточный» в 2026 году появится стартовый стол для ракет легкого класса. По его словам, в настоящее время работают три стартовые площадки: для тяжелой ракеты «Ангара-А5», для «Союза-2» и готовящийся к запуску стол для легких ракет.

10 марта Баканов заявил, что в 2028 году МКС начнут постепенно сводить с орбиты. На этот же год запланирован запуск первого модуля Российской орбитальной станции с космодрома Байконур на орбиту в 51,6 градуса.