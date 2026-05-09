В Китае разработали первый двухъядерный квантовый компьютер

В Китае представлен квантовый компьютер нового поколения Hanyuan-2, который, по заявлениям разработчиков, стал первым в мире устройством с двухъядерной архитектурой на базе нейтральных атомов. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на официальные китайские источники в сфере науки и технологий.

Разработку представила компания Cold Atom Technology, входящая в структуру Китайской академии наук. Устройство создано в Ухане и позиционируется как значимый шаг в развитии национальных квантовых технологий.

По данным публикации, запуск Hanyuan-2 рассматривается как переход Китая на новый этап в сфере квантовых вычислений. Особенностью системы называют использование нейтральных атомов, что позволяет снизить энергопотребление по сравнению с традиционными квантовыми компьютерами, работающими при сверхнизких температурах.

Отмечается, что большинство существующих квантовых систем требуют сложной инфраструктуры охлаждения и значительных энергозатрат. В Hanyuan-2 этот подход частично заменен альтернативной архитектурой, упрощающей эксплуатацию устройства.

Согласно представленным данным, оба вычислительных ядра системы могут работать параллельно, распределять задачи между собой и выполнять взаимную коррекцию ошибок, что повышает устойчивость вычислений.

В последние годы Китай активно инвестирует в развитие квантовых технологий, включая создание лабораторий, исследовательских центров и пилотных вычислительных платформ. Разработка Hanyuan-2 рассматривается как часть более широкой стратегии технологической конкуренции в сфере высокопроизводительных вычислений и квантовой информатики.