Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

Lenta.ru

Журналисты издания BGR раскрыли последствия отказа от обновлений операционной системы (ОС) смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

По мнению специалистов, теоретически совсем не обновлять смартфон можно, если запретить установку новых версий программного обеспечения (ПО) на устройство в фоновом режиме. Однако авторы рекомендовали не делать этого, упомянув о негативных последствиях.

Специалисты заявили, что, если перестать устанавливать обновления ОС, то за считаные недели или месяцы ничего страшного не произойдет. Однако спустя определенное время некоторые приложения перестанут запускаться и корректно работать.

Также журналисты напомнили, что с обновлениями на смартфон приходят не только новые функции, но и патчи безопасности. Если гаджет не получит их вовремя, то пользоваться им будет небезопасно.

«Не обновляя свой смартфон, вы упускаете новые возможности устройства, а в условиях роста кибератак и частых утечек данных использовать устаревшую, необновленную версию ОС на своем девайсе — неразумное решение», — подытожили авторы.

В начале мая эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский назвал постоянную подзарядку телефона вредной для устройства.

«В идеале заряжайте телефон, когда зарядка достигла 20 процентов, и выключайте на 80 процентах», — посоветовал Вишневский.