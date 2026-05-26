Ученые раскрыли, как на самом деле ловят торнадо в США

Охотники за бурями из фильма «Смерч» существуют в реальности — по крайней мере, на территории США. Они не просто жаждут острых ощущений, но помогают метеорологам собирать важную информацию. Портал popsci.com рассказал о реальных охотниках за бурями.

© Unsplash

Понятие «охоты на бури» можно понимать по-разному. Например, для многих охотиться на бури — значит, подбираться к ним так близко, как только можно, не умерев. Другие хотят увидеть мощь природы воочию и сделать фотографии. Но с научной точки зрения, охотники на бури собирают важную информацию об ураганах и торнадо, включая скорость ветра, его направление и осадки. Информация, добытая ими, способна помочь метеорологам, поскольку данные с места событий не сможет заменить даже самый продвинутый радар.

Метеоролог, смотрящий на радар, может понять, что в какой-то точке намечается торнадо, а в другой — сильный ливень с вращающимися облаками. Но у радаров не идеальное покрытие, и он не говорят обо всем, что происходит на месте. Охотников за бурями иногда также называют споттерами, и они считаются критически важной частью системы предупреждения стихийных бедствий.

При этом среди охотников на бури конкуренция далеко не такая напряженная, как показывают голливудские фильмы — они поддерживают хорошие отношения друг с другом. По факту, безопасная охота всегда подразумевает обмен информацией и командную работу; команды-конкуренты не пытаются украсть чужие данные.

Одновременно вести машину, следить за навигацией и смотреть на прогноз погоды просто невозможно. Каждый член команды занимается своим делом, постоянно наблюдая за изменениями в местном прогнозе погоды. Перед выездом к буре необходимо понять, в какую именно точку должны прибыть охотники, чтобы подобраться близко и увидеть торнадо. А это не так-то просто, как можно подумать, даже в рамках одного отдельно взятого штата.

Охотники также следят за сигналами атмосферы, такими как формации облаков, чтобы предугадать, где могут появиться бури. Обычно торнадо формируются в грозовых облаках: огромных, плотных и часто ассоциируемых с сильными осадками. Ну и, конечно, нельзя забывать о «скучной» предварительной подготовке — зарядке батарей и камер, заправке автомобиля, питании.

Одно из самых распространенных заблуждений по поводу охотников на бури — нет, они видят торнадо не каждый раз, выезжая на поиски. По словам опытных энтузиастов, они видят примерно 1 торнадо в каждые 10 выездов. Поскольку все торнадо формируются в мощных ливнях, иногда охотники собирают информацию и о них; она не так полезна, но по-прежнему может помочь метеорологам повысить точность прогнозов, так как ливни вполне способны привести к опасным подтоплениям.

Но если охотники все-таки оказываются в нужном месте в нужное время, то наступает самый важный момент — бдительное наблюдение. Для некоторых это означает анализ метеорологических данных, для других — съемку фотографий и, конечно, защиту товарищей по команде от летящих фрагментов мусора. По мере прогресса шторма нужно следить за его движением и потенциальным появлением других бурь по соседству. Навигаторы должны учитывать состояние дорог, поскольку хаос и дождь делают вождение рискованным.

Правда, поездки в бури далеко не такие смертоносные, как в фильмах. Хотя точная статистика находится под вопросом, в результате охоты на штормы погибло очень мало людей. В конце концов, в большинстве случаев у ученых есть безопасный путь для эвакуации — достаточно лишь ехать на юг, чтобы уступить дорогу торнадо.