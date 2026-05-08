Открыт новый вид динозавров

В Бразилии строительство автомобильно-железнодорожного терминала привело к неожиданной находке — палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров, сообщается в Journal of Systematic Palaeontology.

Древний ящер, получивший название Dasosaurus tocantinensis, был длинношеим травоядным и достигал 20 метров в длину. Он обитал на территории Южной Америки около 120 миллионов лет назад. Первая часть названия (daso — «лес») указывает на лесистую местность штата Мараньян, где нашли окаменелости, вторая (tocantinensis) — на реку, протекающую по этому региону.

Ученые выяснили, что ближайший родственник нового вида жил на территории современной Испании. По их версии, предки южноамериканского завропода мигрировали из Европы через Северную Африку 140-130 миллионов лет назад, когда эти земли были частью суперконтинента Гондвана. Открытие, по мнению исследователей, укрепляет представления о биогеографических связях между Южной Америкой, северными районами Гондваны и Европейским архипелагом.

Палеонтологи извлекли хвостовые позвонки, бедренную кость длиной 1,5 метра, ребра, а также кости передних и задних конечностей. Они полагают, что на этой территории могут найтись и другие фрагменты скелета.

Анализ микроструктуры костей показал, что они сочетают признаки двух групп длинношеих травоядных — древних завроподов и более поздних титанозавров. Это позволяет предположить, что определенные особенности роста и перестройки костей сформировались раньше, чем считалось ранее, и может объяснить, как некоторые динозавры достигали гигантских размеров.

Сейчас ученые ведут переговоры со строительной компанией о продолжении раскопок в надежде получить новые данные об этом виде.